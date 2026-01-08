Підвищення податків: Надходження від військового збору торік перевищили 160 мільярдів

За оперативними даними Казначейства, у 2025 році надходження від військового збору до загального фонду державного бюджету склали 163,6 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Видатки загального фонду держбюджету на безпеку та оборону у 2025 році становили майже 2,67 трлн грн. Це означає, що на потреби оборони держава щодня спрямовувала в середньому понад 7,3 млрд гривень. Тож надходження від військового збору за 2025 рік покрили фінансування оборонних витрат держави протягом 22 днів.

"Це наочно демонструє реальний внесок військового збору у забезпечення стійкості сектору безпеки та оборони України. Під час війни кожен день важливий, адже для українців головне протриматися на один день довше, ніж російські загарбники", ‒ зазначили у відомстві.

У Мінфіні додали, що окрім надходжень від військового збору, на захист України також спрямовувалися інші платежі, контрольовані податковими та митними органами, зокрема податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, акциз, рентна плата, дивіденди від державних підприємств та інші податки й збори, а також надходження від внутрішніх запозичень (ОВДП).

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Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025 року.