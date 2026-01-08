Мінекономіки оголосило про запуск онлайн-порталу Американсько-Українського фонду відбудови

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства разом з Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США (DFC) оголосили про запуск онлайн-порталу для подання інвестиційних проєктів до Американсько-Українського Інвестиційного фонду відбудови (АУІФ).

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Запуск порталу став першим практичним кроком у реалізації інвестицій у 2026 році після підтвердження повної операційної готовності Фонду у грудні. Подати проєктну пропозицію через портал можуть компанії та інвестори, які мають проєкти у пріоритетних секторах Фонду та готові до залучення фінансування.

АУІФ у першу чергу розглядатиме проєкти в таких сферах:

критичні мінерали (upstream та midstream);

енергетика (включно з генерацією передачею та видобутком вуглеводнів);

транспорт і логістика;

інформаційно-комунікаційні технології;

інноваційні технології.

На перших етапах діяльності Фонд планує надавати пріоритет інвестиціям у власний капітал та інструментам, подібним до власного капіталу (квазікапітал).

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Після подання заявки команда Фонду проводить попередню оцінку проєкту. У разі зацікавленості із заявником зв’язуються для уточнення деталей та запиту додаткових матеріалів, зокрема фінансової моделі, структури проєкту, підтвердження готовності до реалізації та інформації про партнерів.

Оцінка проєктів також передбачає аналіз ключових ризиків і способів їх мінімізації; вимоги та інструменти можуть відрізнятися залежно від сектора, стадії проєкту та структури фінансування.

Як повідомлялося, Міністерство економіки затвердило оновлену редакцію типової угоди про умови користування надрами. Нова редакція закріплює юридично обов’язкові норми та чітко визначає перелік нових зобов’язань надрокористувачів відповідно до американсько-українських домовленостей.

Зокрема, це рішення дозволяє привести документ у відповідність з Угодою між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.