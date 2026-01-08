Порт "Південний" замовив люксовий позашляховик Тоyota Highlander за 3 мільйони

ДП "Морський торговельний порт "Південний" 25 грудня за результатами тендеру замовило у ТОВ "ВіДі Пальміра" легковий автомобіль за 3,09 млн грн. До кінця минулого року підприємство мало отримати чорний повнопривідний автомобіль Toyota Highlander 2.5 Hybrid, AWD-1, e-CVT не раніше 2024 року випуску.

Закупівлю провели за рахунок власного бюджету, тобто коштів від господарської діяльності підприємства, повідомляють "Наші гроші".

Фірма "ВіДі Пальміра" отримала замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не подався. Деякі технічні характеристики вказують на одну з двох вищих комплектацій – Prestige або Premium, а вартість приблизно відповідає комплектації Premium.

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Комплектація авто включає:

панорамний дах з люком;

шкіряне оздоблення салону та керма;

круїз-контроль;

передні та задні датчики паркування з автоматичним гальмуванням;

систему допомоги під час паркування з камерою заднього огляду та динамічними графічними підказками;

систему панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами;

клімат-контроль з незалежним регулюванням температури для водія.

ДП "Морський торговельний порт "Південний" наразі очолює В’ячеслав Волошин. Одеська компанія "ВіДі Пальміра" входить до групи "ВіДі Груп" Віталія Джуринського.

Як повідомлялося, 24 грудня 2025 року внаслідок масованих обстрілів по інфраструктурі порту "Південний" в акваторію потрапила рослинна олія. Акваторію було тимчасово закрито до повного усунення наслідків інциденту.

Майже дві доби порт перебував під постійним вогнем, що дозволяло проводити роботи з локалізації витоку лише частково ‒ у проміжках між повітряними тривогами. У цей час фахівці поступово встановлювали бонові загородження. Коли ситуація з безпекою стабілізувалася, огородження завершили повністю, а для ліквідації забруднення залучили спеціалізовані судна.