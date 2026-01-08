Веревський купує аграрний бізнес ексміністра Абромавічуса в Україні

Кіпрська Kapenata Limited, пов’язана з агрохолдингом "Енселко Агро" Андрія Веревського, купує 9 компаній агрохолдингу "Агро-Регіон", який належить ексміністру економіки Айварасу Абромавічусу та шведському підприємцю Ларсу Пітеру Хоканссону.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив відповідні угоди на засіданні у четвер, 8 січня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, Kapenata Limited отримала дозвіл на набуття понад 50% у ТОВ "Гарна логістика", "АР Івки", "АР Чуднів", "АР Хмельницький", "АР Бориспіль", "АР Козелець", "АР Любар", "АР Борзна" та ТОВ "Білий цвіт".

За даними у системі YouControl, Kapenata Limited ще у листопаді 2025 року була власником двох компаній Андрія Веревського, у грудні їх власником стала інша кіпрська компанія Enselco Holding Limited, але Веревський залишився їх бенефіціаром.

Згідно з інформацією на сайті групи "Енселко Агро", у 2023 році вона була виділена зі складу агрохолдингу "Кернел" Веревського, наразі група контролює 134 тис. га в Хмельницькій та Тернопільській областях. У свою чергу земельний банк "Кернелу" складає близько 360 тис. га.

Агрохолдинг "Агро-Регіон" володіє земельним банком 41 тис. га у Київській, Чернігівській, Житомирській і Хмельницькій областях. Власником "Агро-Регіону" є Garna Stockholm Holding AB, в якому Айварасу Абромавічусу належить 53,6%, а Ларсу Пітеру Еламу Хоканссону – 44,28%.