Веревський купує аграрний бізнес ексміністра Абромавічуса в Україні
Кіпрська Kapenata Limited, пов’язана з агрохолдингом "Енселко Агро" Андрія Веревського, купує 9 компаній агрохолдингу "Агро-Регіон", який належить ексміністру економіки Айварасу Абромавічусу та шведському підприємцю Ларсу Пітеру Хоканссону.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив відповідні угоди на засіданні у четвер, 8 січня, повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, Kapenata Limited отримала дозвіл на набуття понад 50% у ТОВ "Гарна логістика", "АР Івки", "АР Чуднів", "АР Хмельницький", "АР Бориспіль", "АР Козелець", "АР Любар", "АР Борзна" та ТОВ "Білий цвіт".
За даними у системі YouControl, Kapenata Limited ще у листопаді 2025 року була власником двох компаній Андрія Веревського, у грудні їх власником стала інша кіпрська компанія Enselco Holding Limited, але Веревський залишився їх бенефіціаром.
Згідно з інформацією на сайті групи "Енселко Агро", у 2023 році вона була виділена зі складу агрохолдингу "Кернел" Веревського, наразі група контролює 134 тис. га в Хмельницькій та Тернопільській областях. У свою чергу земельний банк "Кернелу" складає близько 360 тис. га.
Агрохолдинг "Агро-Регіон" володіє земельним банком 41 тис. га у Київській, Чернігівській, Житомирській і Хмельницькій областях. Власником "Агро-Регіону" є Garna Stockholm Holding AB, в якому Айварасу Абромавічусу належить 53,6%, а Ларсу Пітеру Еламу Хоканссону – 44,28%.
За інформацією джерел української редакції Forbes, закриття угод очікується найближчими днями.
За підсумком угоди земельний банк агрокомпаній Веревського перевищуватиме найбільший агрохолдинг ЄС – румунську Agricost із 57 000 га – в девʼять разів.
Як повідомлялося, агропромисловий холдинг Kernel Андрія Веревського у 2025 фінансовому році (липень 2024 - червень 2025 року) отримав $238 млн чистого прибутку, що на 42% більше, ніж у попередньому році ($168 млн).
Зокрема, виторг Kernel за звітний рік збільшився на 15% – до $4,12 млрд. Показник ЕBITDA зріс на 22% – до $466 млн. Водночас чистий борг компанії зменшився майже вдвічі – з $281 млн до $143 млн. Разом із тим, інвестиції знизилися до $73 млн. :
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