В Іраку націоналізували найбільший міжнародний актив "Лукойлу"

Кабінет міністрів Іраку ухвалив націоналізацію нафтовидобувних потужностей на родовищі Західна Курна-2 відповідно до умов сервісного контракту з російською компанією "Лукойл".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на рішення іракського уряду.

Також уряд погодив отримання дозволу на фінансування операцій через рахунок нафтового родовища Маджнун, який буде поповнюватися за рахунок надходжень від поставок сирої нафти державним маркетологом SOMO.

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"Лукойл" оголосив форс-мажор на Західній Курні-2 у листопаді після того, як компанія потрапила під санкції разом з "Роснефтью" в межах заходів президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

75% операційна частка "Лукойлу" на Західній Курні-2, одному з найбільших нафтових родовищ світу з видобутком близько 470 000 барелів на день, була його найбільшим іноземним активом.

На родовище припадає приблизно 0,5% світових поставок нафти та 9% загального видобутку Іраку, другого за величиною виробника ОПЕК після Саудівської Аравії.

Як повідомлялося, влада Молдови ухвалила рішення повернути державі нафтобазу в аеропорту Кишинева, яка з 2005 року перебувала під контролем російського "Лукойлу", посилаючись на загрози національній безпеці.

Рішення про націоналізацію прийняла Рада з розгляду інвестицій у стратегічно важливих для безпеки держави сферах. Вона відмовила компанії Lukoil-Moldova у погодженні подальшої інвестиційної діяльності та зобов’язала передати всі активи нафтопаливного комплексу "Аеропорт" у власність держави.