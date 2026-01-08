Міненерго перепризначило гендиректора "Оператора ринку" електроенергії

Міністерство енергетики призначило Олександра Гавву гендиректором державної компанії "Оператор ринку".

Згідно із наказом Міненерго №6 від 6 січня, Гавву призначено гендиректором на новий трирічний строк з 19 січня, повідомляється у системі розкриття інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA).

Олександр Гавва очолює компанію "Оператор ринку" з кінця 2021 року, з 19 січня 2023 року по теперішній час обіймає посаду генерального директора. Тоді рішення про його призначення ухвалювала наглядова рада компанії.

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АТ "Оператор ринку" було створене у 2019 році на базі ДП "Енергоринок". Компанія відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) та внутрішньодобовому ринку (ВСР).