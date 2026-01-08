Гривня впала до нового рекорду: Євро вперше коштує більше 50 грн, долар – по 43. ІНФОГРАФІКА

Курс гривні оновлює історичні мінімуми щодо долара США четвертий день поспіль та вперше впав нижче 50 грн за євро.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 9 січня, на рівні 42,9904 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 8 січня на рівні 42,7155 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 25 копійок – до 50,1762 за євро. Це також новий істоничний мінімум. Попередній було встановлено також 8 січня, коли гривня опускалася до 49,9216 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.