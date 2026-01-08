Росія продовжує купувати дефіцитні шини для літаків Michelin в обхід санкцій, – The Guardian

Росія отримала авіаційні шини Michelin вартістю понад $7 мільйонів попри санкції ЄС.

До Росії їх постачали через посередників у Туреччині, Іспанії, Саудівській Аравії, Індії та Великій Британії, повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження Ради економічної безпеки України (ESCU).

Водночас найбільшим російським імпортером у 2024 році стала компанія Melaris LLC, що постачає шини для військово-промислового комплексу РФ. Загалом за 2024-2025 роки Росія отримала в обхід санкцій 2687 дефіцитних шин для авіації.

"Російська авіація – як цивільна, так і військова – залишається залежною від західних авіаційних шин через їхню високу якість. Тому Michelin повинна зайняти більш проактивну позицію у запобіганні незаконному реекспорту своєї продукції до Росії через треті країни", – зазначив The Guardian Роман Стеблівський, директор з політик та адвокації Ради економічної безпеки України (ESCU).

У самій компанії Michelin заявили, що жодна з їх шин, які, ймовірно, були експортовані до Росії, не призначалася для військового використання, і що компанія нещодавно посилила свою програму дотримання вимог, "запровадивши додаткові заходи контролю на додаток до існуючих заходів для подальшого зменшення ризику нецільового використання".

"Адаптація нашої програми дотримання вимог до ризику нецільового використання значно зменшила випадки обходу санкцій, про що свідчать ваші останні дані…Однак ми залишаємося пильними щодо якості даних, наведених у таких звітах, оскільки немає гарантії, що згадані шини дійсно є продукцією Michelin Group, зокрема через ризики контрафакту та неправдивого декларування", – заявив у коментарі The Guardian речник компанії.

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У 2024 році журналісти The Guardian вже повідомляли про поставки до Росії підсанкційних шин Michelin вартістю $28 мільйонів, які також відбулися через посередників у третіх країнах.

Як повідомлялося, Росія отримала з Китаю у 2024 році авіаційні шини та матеріали для їх виробництва вартістю понад $60 мільйонів, вони є критичними для бомбардувальників Су-34 та Су-35С.