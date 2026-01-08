Споживання електроенергії зросте через морози: В "Укренерго" закликали українців обмежити використання обігрівачів

З наступної доби у більшості регіонів України прогнозують тривале похолодання, що може спричинити до суттєвого збільшення рівня енергоспоживання в умовах дефіциту генерації та російських обстрілів.

Щоб збалансувати енергосистему та зменшити обсяг обмежень електропостачання енергетики закликають українців раціонально споживати електроенергію, особливо у години пікових навантажень вранці та увечері, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Врахування споживачами загалом дуже нескладних порад – має стати внеском кожного у боротьбі із планами ворога занурити українців у пітьму", – наголосили в компанії.

Зокрема, в "Укренерго" закликали громадян:

не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно;

вимикати світло в порожніх кімнатах та кабінетах;

вимикати з розеток електроприлади, які не використовуються;

перенести енергоємні процеси (прання, нагрів бойлера, роботу посудомийної машини) на нічний час – після 23:00;

максимально обмежити користування електрообігрівачами, не використовувати їх у години пікового споживання вранці та увечері (08:00 – 11:00; 16:00 – 22:00);

замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі;

після появи світла за графіком – починати користуватись потужними електроприладами не раніше, ніж через 20 хвилин;

не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

В "Укренерго" нагадали, що основна причина вимушеного застосування заходів обмеження – це наслідки російських обстрілів.

"Якби масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти у жовтні-грудні минулого року не було – ми пройшли б період сильних морозів взагалі без відключень. За нинішніх умов, якщо кожен споживач докладе хоча б мінімальних зусиль для економії електроенергії вдома та на роботі – це суттєво посилить стійкість нашої енергосистеми та зробить періоди вимушених знеструмлень коротшими", – додали в компанії.

Як повідомлялося, раніше у КМДА закликали мешканців Києва подбати про свою безпеку через похолодання та можливі російські обстріли. Зокрема, киян просять перевірити заряд павербанків і портативних зарядних станцій, підготувати ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, подбати про теплі домашні речі й ковдри, зробити запас води та їжі тривалого зберігання та утеплити оселю.