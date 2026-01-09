Кожен десятий українець оформив "Зимову підтримку" через "Укрпошту"

У 2025 році понад 3,8 мільйона українців, близько 10% населення країни, оформили виплати за програмою "Зимова підтримка" через "Укрпошту".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Із 14 листопада через відділення "Укрпошти" 1 911 429 громадян особисто подали заяви на отримання допомоги. Для цих людей офлайн-доступ виявився визначальним ‒ без фізичної присутності поштових відділень вони фактично не могли долучитися до програми.

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Ще майже два мільйони українців отримали "Зимову підтримку" автоматично разом із пенсіями та іншими соцвиплатами. У підсумку кількість отримувачів через "Украпошту" перевищила 3,8 мільйона. Значна частина цих людей мешкає в населених пунктах, де пошта залишається єдиним стабільним способом доступу до державних послуг.

"Укрпошта" стала не лише місцем оформлення допомоги, а й простором її фактичного використання. Станом на початок січня громадяни скористалися "Зимовою підтримкою" через Укрпошту 2 841 669 разів. До цього показника входять і ті, хто оформлював виплати через "Дія", але обирав стаціонарні чи мобільні відділення Головної пошти для зручного розпорядження коштами ‒ придбання українських товарів, замовлення ліків, передплати чи оплати комунальних послуг.

Окрему увагу у 2025 році було приділено маломобільним громадянам. Люди похилого віку та особи з інвалідністю могли подати заяву, викликавши листоношу додому через гарячу лінію. Це дозволило включити до програми тих, хто фізично не міг відвідати відділення.

"Такий масштаб забезпечила розгалужена інфраструктура Укрпошти – близько 26 тисяч точок присутності по всій країні, від великих міст до невеликих сіл, гірських і прифронтових територій. Саме ця мережа дала змогу державній допомозі дійти до мільйонів людей незалежно від місця проживання та умов", ‒ зазначили у компанії.

Як повідомлялося, українці можуть оформити замовлення на аптечні набори або окремі ліки за "Зимову підтримку" через "Укрпошту" ‒ з доставкою до стаціонарного чи мобільного відділення в будь-якому населеному пункті країни. На сайті "Укрпошта.Аптека" створено спеціальний розділ "Зимова підтримка 2025", де кожен може заздалегідь сформувати власну аптечку.

Крім того, для зручності користувачів "Укрпошта.Аптека" пропонує готові рекомендовані набори найнеобхідніших сезонних препаратів: "Від застуди", "Від температури", "Від нежитю", "Для спокійного сну", "При отруєнні", "Турбота про серце" та інші. Кожен набір можна адаптувати під себе ‒ додавати або виключати окремі позиції.