Український бізнес переходить від стратегії "виживання" до системного підходу, ‒ Мінцифри

Після років турбулентності, криз та війни бізнес переходить від стратегії "виживання" до системного підходу.

У Мінцифри проаналізували запити тисяч користувачів "Дія.Бізнес" і окреслили ключові тенденції, які визначатимуть успіх підприємців у 2026 році.

Дані стають новою основою

Якщо раніше малий бізнес покладався на "чуття" власника, тепер це перетворюється на ризик. Головний тренд ‒ перехід на data-driven управління.

Аналітика продажів, фінансів і поведінки клієнтів перестала бути інструментом лише великих корпорацій. Вона стає критичною навіть для кав’ярні, СТО чи онлайн-магазину. Дослідження показують: середній рівень цифрової зрілості українського МСБ становить 2,49 з 5. Це свідчить, що більшість працює з даними фрагментарно. Водночас ті, хто впроваджує системну аналітику, набагато стійкіші до криз.

Технології як визначальний фактор

Сьогодні головний розподіл між успішними та менш ефективними бізнесами проходить не через доступ до фінансів, а через здатність системно застосовувати цифрові інструменти. Саме вони формують керованість, продуктивність і стабільність результатів.

Компанії з однаковими продуктами демонструють абсолютно різні показники. Ті, хто має CRM, хмарні сервіси та автоматизований облік, отримують перевагу. Ті ж, хто веде роботу "в блокноті", ‒ втрачають позиції. Цифрова зрілість стає визначальним конкурентним чинником.

Підприємець перестає бути "людиною-оркестром"

Традиційна модель, коли український підприємець одночасно виконує всі функції ‒ від керівника до вантажника та маркетолога ‒ у 2026 році втрачає ефективність.

Ефективний підприємець перетворюється на інтегратора. Його роль ‒ не виконувати кожну задачу самостійно, а поєднувати наявні рішення: фінансові сервіси, логістичні платформи, технологічних провайдерів. Це економить час і дозволяє зосередитися на стратегічних питаннях.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Ефективність цифрових інструментів

Світ змінює підхід: бізнес більше не росте "будь-якою ціною", а віддає перевагу стабільності. У 2026 році ключовими стають фінансова подушка, надійна команда та впорядковані процеси.

Досвід "Дія.Бізнес" показує: найбільш успішними в кризових умовах були компанії, які використовували цифрові інструменти. Бізнеси з налагодженими онлайн-продажами та автоматизацією швидше відновили роботу навіть після релокації. Натомість підприємства, які зростали хаотично й без системи, часто втрачали контроль і змушені були призупиняти діяльність.

Як повідомлялося, одним з головних напрямів роботи Міністерства цифрової трансформації у 2026 році стане запуск електронного суду з використанням штучного інтелекту в адміністративному судочинстві, що має зменшити навантаження на судову систему. Мінцифри також планує продовжити роботу над електронним нотаріатом, однак реалізація цього проєкту тимчасово призупинена через відсутність міністра юстиції.