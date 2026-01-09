Конкурс на посаду голови Митної служби: до тестування допустили 38 кандидатів

17 січня 2026 року в Києві відбудеться перше тестування в рамках відкритого конкурсу на посаду голови Державної митної служби України (ДМСУ).

38 кандидатів, допущених до участі, пройдуть комп’ютерне анонімне тестування загальних здібностей, повідомляє пресслужба Комісії з добору голови ДМСУ.

Особливості тестування

Тестування загальних здібностей складається з трьох блоків: вербального, абстрактно-логічного та математичного. Час виконання вербального блоку не перевищує 8 хвилин, абстрактно-логічного ‒ 20 хвилин, математичного ‒ 20 хвилин.

Для кожного учасника автоматизована система формує унікальний тест із 90 питань (по 30 питань у кожному блоці). Після проходження тесту кожен кандидат одразу бачить кількість набраних балів.

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Як нараховуватимуть бали?

Максимальна кількість балів за один блок тестування ‒ 145. Остаточний результат визначається як середній бал за всі три блоки. Прохідний бал для успішного складання тестування становить 107 балів.

Рейтинг кандидатів за результатами тестування буде оприлюднено Комісією на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів не пізніше ніж через три календарні дні після тестування.

Хто пройде далі?

До наступних етапів конкурсу допускаються кандидати, які набрали прохідний або вищий бал і увійшли до числа 25 кандидатів із найвищими результатами. Якщо 25-й кандидат та наступні за ним мають однакову кількість балів, вони також допускаються до наступного етапу конкурсу.

Тестування проводиться у спеціально обладнаному приміщенні, що забезпечить його проведення під час повітряної тривоги.

Як повідомлялося, на участь у конкурсі на посаду голови Державної митної служби України (ДМСУ) подали заявки 42 кандидати. Згідно з оприлюдненим на офіційному урядовому порталі переліком, серед претендентів є заступник голови ДМСУ Владислав Суворов.

Водночас чинний виконуючий обов’язки голови ДМСУ Сергій Звягінцев у списку кандидатів відсутній. У січні НАБУ повідомило Звягінцеву про підозру у недекларуванні будинку під Києвом, офіційно оформленого на батька його дружини.