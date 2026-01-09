У Чорнобилі за 1 мільйон замовили розробку концепції сховища під ядерні відходи

ДСП "Центральне підприємство з поводженням з радіоактивними відходами" (м. Чорнобиль) за результатами тендеру уклало договір з ТОВ "Науково-технічний центр "ДНФОРТ" на виконання науково-дослідної роботи вартістю 1,05 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші".

В Україні пошук місць для захоронення радіоактивних відходів у глибоких геологічних формаціях триває з 1993 року. У 1996-2003 роках проводився скринінг території України для визначення потенційно придатних ділянок. На основі геологічних та геофізичних досліджень 2001-2003 років були відібрані дві ділянки в межах Українського щита: Вереснянська та Товстолісова.

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У травні 2025 року ЦППРВ без проведення торгів замовило ДП "Українська геологічна компанія" створення бази даних первинних і результативних геолого-геофізичних матеріалів, отриманих у зоні відчуження та прилеглих територіях, для визначення перспективних ділянок за 913 тис. грн.

У жовтні 2025 року АТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" отримав підряд на розробку програми характеризування перспективних ділянок на 544 тис. грн.

Тепер НТЦ "ДНФОРТ" протягом пів року має розробити концепцію геологічного сховища для захоронення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива в Україні. У технічному завданні, окрім Вереснянської ділянки, зазначені також Новосілківська та Жовтнева.

Роботи виконуються в рамках проєкту "Будівництво комплексу геологічного сховища для довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів у зоні відчуження Київської області" за кошти державного бюджету.

ТОВ "НТЦ "ДНФОРТ", створене у жовтні 2022 року в Києві, належить і керується Віктором Кілянчуком. Компанія разом з низкою інших фігурує у кримінальному провадженні ДБР щодо організації схеми в енергетиці як одна з юросіб, яка нібито мала право бронювати робітників. Проте жодних офіційних звинувачень до компанії не висунуто.

Як повідомлялося, Держатомрегулювання визнало безпечним продовження експлуатації старого сховища на Чорнобильській АЕС до 2035 року. 11 грудня колегія Держатомрегулювання дійшла висновку, що продовження роботи СВЯП-1 є виправданим до завершення чергової періодичної переоцінки безпеки за умови виконання заходів із підвищення рівня безпеки.