"Енергоатом" провів перший спецаукціон з продажу електроенергії для потреб "Укренерго"

АТ "НАЕК "Енергоатом" провело перший спеціальний аукціон з продажу електроенергії для потреб НЕК "Укренерго" з метою компенсації технологічних втрат, на якому системний оператор придбав у компанії 400 МВт базового навантаження на період з 9 по 31 січня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у Міністерстві енергетики.

Ціна електроенергії на аукціоні становила 3613 грн/МВтгод ‒ майже удвічі нижче за середньозважену ціну "Енергоатома" на вільному ринку на другу декаду січня 2026 року, яка складала 6573 грн/МВтгод.

"Таким чином, продаж електроенергії "Укренерго" на умовах спеціального аукціону призвів до недоотримання "Енергоатомом" близько 332,6 млн грн з ПДВ за другу декаду січня 2026 року порівняно з ринковими умовами", – зазначили у Міненерго.

"Енергоатом" фактично бере на себе додаткове фінансове навантаження, виконуючи роль донора стабільності енергосистеми. Фактично це ще один механізм виконання спецобов’язків ПСО, який цього разу спрямований не на побутових споживачів, а на промисловий сектор.

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Згідно з новими правилами, "Енергоатом" продаватиме електроенергію для "Укренерго" на спеціальних сесіях зі знижкою 30% від середньозваженої ринкової ціни. Такі продажі здійснюватимуться щомісяця протягом усього періоду дії воєнного стану.

Як повідомлялося, уряд оновив механізм закупівлі електроенергії для НЕК "Укренерго". Відтепер оператор системи передачі зможе купувати електроенергію у НАЕК "Енергоатом" через спеціальні аукціони за двосторонніми договорами. Це забезпечує більш передбачуване формування тарифу на передачу та створює умови для стримування його подальшого зростання.

За оновленими правилами "Енергоатом" продаватиме електроенергію для "Укренерго", зокрема для покриття технологічних втрат, за прогнозованою ціною, розрахованою на основі середньозважених ринкових показників замість короткострокових ринкових коливань. Такий підхід дасть змогу зменшити витрати, закладені у тариф на передачу, який безпосередньо впливає на кінцеву ціну електроенергії для всіх непобутових споживачів.