За рік Україна експортувала майже пів мільйона тонн цукру: хто основні покупці?

У 2025 календарному році Україна експортувала 463,7 тис. тонн цукру на суму $222 млн. 73% експортованого обсягу було спрямовано на світовий ринок, 27% – на ринки країн ЄС.

У 2024 році це співвідношення становило 60/40%, повідомляє асоціація "Укрцукор".

Основними покупцями українського цукру у 2025 році стали:

Ліван – 15%

Болгарія – 14%

Північна Македонія – 8%

Лівія – 7%

Сирія – 6%

Туреччина – 6%

У 2025 році галузь зберегла відносно високу експортну активність, попри скорочення обсягів постачань на зовнішні ринки на 38% порівняно з 2024 роком. Тоді було встановлено історичний рекорд експорту цукру з України – 746 тис. тонн.

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Ключовим чинником зниження обсягів експорту стало запровадження обмежень на експорт українського цукру до країн ЄС. У результаті експорт до ЄС у 2025 році скоротився на 59% порівняно з попереднім роком і становив 123 тис. тонн.

Як повідомлялося, CEFS (Європейська асоціація виробників цукру) та C.I.B.E. (Міжнародна конфедерація європейських виробників цукрових буряків) звернулися до європейських інституцій із вимогою терміново відреагувати на погіршення ситуації на ринку цукру в ЄС.

Організації наполягають на запровадженні обмежень на імпорт цукру-сирцю для переробних підприємств, зокрема з України та країн МЕРКОСУР. У 2025 році в ЄС оголосили про закриття п’яти цукрових заводів, ще один має припинити переробку у 2026 році.