Переробка олійних в Україні сягнула максимального рівня за останні роки, – Мінекономіки

Переробка олійних в Україні наразі перебуває на максимальному рівні за останні роки, оскільки завдяки запровадженню соєво-ріпакових змін зросло завантаження переробних потужностей.

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"З огляду стимулювання переробки ефект є – і він вимірюваний. Завантаження потужностей зросло, переробка олійних наразі перебуває на максимальному рівні за останні роки. Це свідчить про те, що ринок відреагував саме так, як і було закладено в логіці норми. Мінекономіки будує політику, коли культури, вирощені в Україні, вигідніше переробляти тут, ніж експортувати. І, відповідно, надалі вже експортувати продукцію переробки", – сказав Соболев.

За його словами, ухвалені зміни були спрямовані на те, щоб забезпечити переробну галузь стабільним і прогнозованим ресурсом.

Соболев додав, що наразі немає потреби в додатковому стимулюванні саме сої та ріпаку. Так, у 2025 році намолочено 8 млн тонн цих культур, тоді як у 2021 році – 6,4 млн тонн, і виробництво зростає без додаткових програм.

"Щодо інших сільгоспкультур, то введення аналогічних мит наразі не планується, оскільки дисбалансу на інших ринках немає. Натомість значний потенціал до розвитку переробки мають такі культури як льон, промислові коноплі, горох", – розповів міністр.

Він зазначив, що потужності і з переробки промислових конопель, і виробництво біоклею з гороху будуються в індустріальних парках.

Уряд, зі свого боку, підтримує виробників низкою програм, об'єднаних політикою "Зроблено в Україні", серед яких підтримка проєктів зі значними інвестиціями, індустріальні парки, доступні кредити 5-7-9, продукти Експортно-кредитного агентства тощо.

Соболев підкреслив, що важливими є імплементація та адміністрування законодавчих змін.

"Після ухвалення змін щодо експортного мита на сою та ріпак, Кабмін затвердив підзаконну нормативну базу, яка деталізує порядок підтвердження права на звільнення від мита і процедури верифікації. Фокус на 2026 рік – стабільна, однакова для всіх практика, мінімізація транзакційних бар'єрів для добросовісних виробників і водночас запобігання зловживанням", – підсумував міністр.

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Як повідомлялося, українські аграрії станом на 25 грудня 2025 року намолотили 57,6 млн тонн зернових та зернобобових культур з 10,55 млн га, що становить 94% площ, а також олійних культур – 17,4 млн тонн із 8,13 млн га, що становить 97,7% засіяних ними виробничих площ.

До того стало відомо, що Україна потрапила до топ-5 країн світу з найбільшою часткою сільгоспземель.

Також за обсягами виробництва зернових Україна вже фактично посідає друге місце серед країн Європейського Союзу – поступаючись лише Франції (63,1 млн тонн) і випереджаючи Німеччину (45,2 млн тонн) та Польщу (36,5 млн тонн).

При цьому середня врожайність зернових у 2025 році становить 5,08 т/га, що лише на 14% нижче за середній показник країн ЄС. За рівнем урожайності Україна займає 18 місце серед 27 держав ЄС.