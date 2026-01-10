"ПлейСіті" торік заблокувало майже 3 тисячі нелегальних онлайн-казино, ‒ Федоров. ІНФОГРАФІКА

Державне агентство "ПлейСіті" упродовж 2025 року заблокувало понад 2,5 тисячі нелегальних сайтів онлайн-казино.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"2 500+ заблокованих нелегальних сайтів, 67+ млн штрафів та 1,7+ млрд у бюджет ‒ що вдалося PlayCity у 2025 році", ‒ зазначив Федоров.

Агентство PlayCity працює під координацією Мінцифри з початку червня, а його завданням є реформування грального ринку, підвищення прозорості та відповідальності, а також стимулювання бюджетних надходжень.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

За діяльністю агентства стежить незалежна Антикорупційна експертна група, склад якої українці обрали через "Дію". Наразі впроваджено Систему трекінгу й здійснено блокування понад 2 500 нелегальних онлайн-казино.

Крім того, триває розробка Державної системи онлайн-моніторингу, яка забезпечить державі повне бачення роботи легального грального ринку в режимі реального часу, включно з прозорістю фінансових потоків та оподаткування.

"Уперше за понад 10 років повернули контроль над ринком лотерей, а ліцензійні надходження від бізнесу вже поповнили держбюджет на 1,7 млрд грн", ‒ додав Федоров.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка передбачає можливість подання заяви на отримання ліцензії у сфері азартних ігор через "Дію". Відтепер рішення щодо видачі ліцензій ухвалюватиме державне агентство "ПлейСіті", а компанії отримуватимуть відповідні повідомлення у "Дії".