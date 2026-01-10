ШІ-бот Маска Grok обмежив генерацію відвертих зображень після суспільного резонансу

Компанія Ілона Маска xAI запровадила обмеження на функцію генерації зображень свого чат-бота Grok на платформі X після того, як були зафіксовані факти створення та публікації за допомогою цього інструменту зображень сексуального характеру.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше користувачі могли прямо на X просити Grok редагувати фотографії людей, зокрема видаляти одяг або змінювати пози на сексуальні, часто без їхньої згоди. Потім бот публікував ці зображення у відповідях на платформі.

У п’ятницю Grok повідомив користувачів X, що функції створення та редагування зображень тепер доступні лише платним підписникам. Це обмеження запобігло автоматичному створенню та публікації сексуальних зображень у відповідь на пости чи коментарі користувачів.

Проте користувачі X все ще можуть створювати такі зображення через вкладку Grok, де безпосередньо взаємодіють із ботом, а потім самостійно публікують їх на платформі. Окремий додаток Grok, який працює поза X, також дозволяє створення зображень без підписки.

Минулого тижня Маск заявив, що користувачі, які створюють незаконний контент через Grok, нестимуть таку ж відповідальність, як і при прямому завантаженні подібного матеріалу.

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Європейська комісія, яка назвала роздягнені зображення жінок і дітей на X незаконними та жахливими, заявила, що нові обмеження не вирішують її занепокоєння.

"Обмеження для платних користувачів не змінює нашого фундаментального питання: платна чи безкоштовна підписка ‒ ми не хочемо бачити такі зображення", ‒ зазначив речник Комісії.

Інші уряди та регулятори також засудили створення відвертого контенту через Grok, а деякі розпочали розслідування, чинячи тиск на платформу, щоб вона продемонструвала заходи щодо запобігання та видалення незаконного контенту.

Як повідомлялося, після дворічного розслідування соцмережу X визнали порушницею нових цифрових законів ЄС. Компанію оштрафували на 120 мільйонів євро ($139,8 млн) за недотримання вимог прозорості, правил реклами та обмеження доступу до даних.

Європейська комісія заявила, що платформа X порушила вимоги прозорості відповідно до Закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Це перше рішення проти соцмережі після запровадження норм, що регулюють контент і діяльність технологічних компаній з 2023 року.