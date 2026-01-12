Запаси газу у Німеччині рекордно впали на тлі похолодання

Запаси газу у німецьких підземних сховищах (ПСГ) станом на початок січня заповнені на 48,3%.

Це найменше значення за всі останні роки, повідомляє Deutsche Welle.

"Рівень запасів газу у сховищах – на історично низькому рівні", – зазначає Себастіан Хайнерманн з Initiative Energien Speichern.

За його словами, станом на початок опалювального сезону німецькі ПСГ були заповнені лише 75%, і якби грудень виявився холодним, могла б виникнути загроза дефіциту.

Через низькі температури в січні газ із німецьких ПСГ справді відбирають швидше, ніж зазвичай, визнає керівник енергетичної компанії EWE Штефан Долер. Він припускає, що до кінця березня запаси могли б зменшитися до 5%, втім такий сценарій він вважає нереалістичним, адже ціни на світовому газовому ринку нині помірні, і німецькі компанії завжди можуть закупити додаткові обсяги газу.

В Міністерстві економіки та енергетики ФРН зауважують, що зараз ситуація відрізняється від попередніх років, тому що ринку допомагають нові термінали для імпорту скрапленого природного газу (СПГ) на Північному та Балтійському морях. Якщо раніше основним джерелом газу на випадок дефіциту залишалися ПСГ, то тепер постачання стали набагато гнучкішими завдяки імпорту скрапленого газу морем, пояснили у міністерстві.

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Як повідомлялося, Україна 22 жовтня минулого року зупинила закачування природного газу в підземні сховища й почала відбирати газ.

За даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), рівень запасів природного газу в сховищах України станом на 22 жовтня перевищував 8,5 млрд кубометрів без урахування газу довготривалого зберігання (технологічного газу, 4,7 млрд кубометрів).