Ціни на нафту продовжили зростання на тлі ескалації протестів в Ірані

Ціни на нафту продовжили підйом у понеділок на тлі посилення занепокоєнь, що ескалація протестів в Ірані може призвести до перебоїв у постачанні з боку країни-члена ОПЕК.

Водночас спроби швидко відновити експорт нафти з Венесуели стримують подальше зростання вартості, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 31 цент, або 0,49%, до $63,65 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate коштує $59,42 за барель, що на 30 центів, або 0,51%, більше, ніж раніше.

Минулого тижня вартість обох контрактів зросла більш ніж на 3%, зафіксувавши найпомітніше тижневе підвищення з жовтня, оскільки іранська клерикальна влада посилила придушення наймасштабніших протестів з 2022 року.

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Правозахисна організація повідомила в неділю, що через заворушення загинуло понад 500 людей. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що може втрутитися, якщо щодо протестувальників буде застосовано силу.

Очікується, що президент проведе зустріч із провідними радниками у вівторок, щоб обговорити можливі кроки щодо Ірану.

"Ця ситуація ставить під загрозу зменшення експорту щонайменше на 1,9 млн барелів нафти на день", ‒ зазначено у записці аналітиків ANZ під керівництвом Даніеля Хайнса.

Водночас очікується, що Венесуела невдовзі відновить експорт нафти після повалення президента Ніколаса Мадуро. Минулого тижня Трамп заявив, що уряд у Каракасі планує передати Сполученим Штатам до $50 мільйонів барелів нафти, які перебувають під санкціями.

Це спричинило активну гонку серед нафтових компаній у пошуку танкерів та організації операцій для безпечного відвантаження сирої нафти з суден і занедбаних венесуельських портів.

Як повідомлялося, видобуток нафти в ОПЕК у грудні скоротився через зменшення поставок з Ірану та Венесуели, що фактично знівелювало ефект від домовленості ОПЕК+ про збільшення видобутку протягом місяця.

У грудні країни ОПЕК виробляли 28,40 мільйона барелів на добу ‒ це на 100 000 барелів на добу менше порівняно з уточненим листопадовим показником, причому найбільш суттєве зниження зафіксовано в Ірані.