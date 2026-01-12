Apple лідирує на ринку смартфонів: який iPhone найпопулярніший?

Світові поставки смартфонів у 2025 році зросли на 2% у річному обчисленні завдяки зростанню попиту та економічному стимулу на ринках.

Компанія Apple утримує лідерство на ринку з часткою 20%, найбільшою серед п’яти провідних брендів, повідомляє Reuters.

Головними причинами успіху компанії стали високі продажі смартфонів серії iPhone 17 та стабільний попит у країнах з економікою, яка розвивається.

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На початку року виробники зменшили поставки, щоб випередити введення тарифів, але цей ефект послабшав протягом 2025 року. Таким чином обсяги у другій половині року залишилися майже без змін.

Компанія Samsung посіла друге місце з часткою 19% завдяки помірному зростанню поставок. Xiaomi опинилася на третьому місці з часткою 13%, підкріпленою стабільним попитом на ринках, що розвиваються.

Очікується, що у 2026 році світовий ринок смартфонів ослабне через дефіцит чіпів та зростання вартості компонентів. Наразі виробники чіпів почали віддавати пріоритет центрам обробки даних для штучного інтелекту, а не мобільним телефонам.

Як повідомлялося, італійське антимонопольне управління (AGCM) заявило 22 грудня, що оштрафувало американську компанію Apple та два її підрозділи на 98,6 млн євро ($115,53 млн) за ймовірне зловживання домінуючим становищем на ринку мобільних додатків.

Регулятор вказав, що компанія нібито порушила європейські правила в App Store, де має "абсолютне домінування" у взаємодії зі сторонніми розробниками, повідомляє Reuters.

Розслідування проти Apple розпочалося у травні 2023 року. Компанію звинувачують у тому, що вона карала сторонніх розробників, запроваджуючи для них "більш обмежувальну політику конфіденційності" з квітня 2021 року.