В Україні вперше запустили пілотний 5G у Львові. Наступними містами стануть Бородянка та Харків, ‒ Федоров

12 грудня в центрі Львова стартував пілот 5G. Основною перевагою цієї технології є висока швидкість передавання даних ‒ близько 500 Мбіт/с на абонента.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Львів виступає технологічною лабораторією, яка дозволяє відпрацювати всі технічні аспекти перед національним запуском. Місто характеризується одним з найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні. Наразі у Львові встановлено понад 20 базових станцій 5G.

Після погодження з Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технології пілот планують масштабувати. У січні 5G запрацює в Бородянці, у лютому ‒ в Харкові, а згодом планується розгортання в інших містах України. Повноцінний запуск технології планувався на 2022 рік ‒ проте повномасштабна війна змусила відкласти ці плани з міркувань безпеки.

"Поки ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, ми продовжуємо модернізувати й будувати Україну на базі найсучасніших технологій. Запуск пілоту 5G ‒ чіткий сигнал світу, що Україна рухається до майбутнього", ‒ зазначив Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, наприкінці 2025 року Михайло Федоров анонсував запуск 5G в двох містах України. Він підкреслив, що впровадження таких проєктів під час війни є складним завданням ‒ це зумовлено тим, що технологія 5G використовує конкретні частоти. Відповідно, необхідно враховувати роботу військової авіації, радарів та систем радіоелектронної боротьби. За словами міністра, саме ці фактори стали причиною тривалої підготовки до запуску.