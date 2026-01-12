Росія стала найбільшим постачальником гречки до США завдяки нульовим митам від Трампа

У січні-жовтні 2025 року РФ стала найбільшим постачальником гречки до США, посунувши Канаду з першого місця. За даними американської статистики, російська гречка надійшла в Штати на $1,8 млн, тоді як канадська ‒ на $1,6 млн.

Це максимальний показник з 2022 року, коли США закупили російської гречки на $3,3 млн, повідомляє UkrAgroConsult.

Для порівняння, США закупили гречки з України лише на $155,3 тис., з Китаю ‒ на $121,7 тис., а Литва замкнула п’ятірку з показником $119,7 тис. На цьому тлі "гречаний тріумф" РФ виглядає ще "величнішим", якщо не зважати на реальний масштаб цифр і не забувати, що йдеться про крупу, а не високі технології.

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Такий результат став можливим не завдяки любові американців до гречки, а через торговельну політику США. Запроваджені за президентства Дональда Трампа мита для багатьох країн ускладнили постачання агропродукції, тоді як РФ зберегла можливість безмитно експортувати до США непідсанкційні товари.

"У підсумку виходить парадоксальна ситуація: країна-агресор користується торговельними "вікнами можливостей", які закрилися для інших", ‒ зауважили аналітики.

Як повідомлялося, експорт української гречки у січні-вересні поточного року збільшився в 2,7 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року ‒ до 117 тис. тонн. Водночас валютна виручка зросла лише на 11,7% ‒ до $15,12 млн.

Найбільшими покупцями української гречки за цей період стали Польща (14,68% у грошовому вираженні), Італія (13,87%) та Велика Британія (8,23%). Роком раніше ТОП-3 імпортерів української гречки формували Польща (13,63%), Німеччина (12,76%) та Індія (8,16%).