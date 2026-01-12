Засновник Dragon Capital Фіала переоформив українські активи на родину. З чим це повя’зано?

Засновник інвестфонду Dragon Capital, чеський підприємець Томаш Фіала вийшов зі складу бенефіціарів більшості своїх українських компаній і передав їх у родинний траст.

Ці зміни у структурі власності компаній Фіали відбулися протягом 2025 року, звернула увагу українська редакція Forbes.

За інформацією видання, вони пов'язані з питаннями безпеки та управління ризиками.

Зокрема, Фіала вийшов зі складу бенефіціарів компаній-власників 24 об’єктів комерційної нерухомості сукупною площею понад 530 000 кв. м, виробника мінеральної води "Трускавецька", медіа-ресурсів finance.ua, "Мінфін" та Асоціації ритейлерів України.

Водночас у власності підприємця залишились видання "Українська правда", New Voice, "Радіо НВ" та "Юнекс Банк", свідчать дані YouControl.

Частки Фіали в інших активах перейшли до Fiala Family Trust, вигодонабувачами якого є діти бізнесмена та його матір.

У інвесткомпанії Dragon Capital зауважили, що всі ці компанії лишаються у складі групи, оскільки їхні бенефіціари пов'язані родинними стосунками.

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Як повідомлялося, наприкінці липня 2025 року Томаш Фіала став безпосереднім власником видання "Українська правда" як фізична особа, а не опосередковано через кіпрську компанію свого холдингу Dragon Capital.

Тоді у Dragon Capital пояснювали такі зміни у структурі власності "загальною реструктуризацією активів і основних напрямків інвестиційної діяльності, що відбуваються у плановому порядку".

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Нагадаємо, у жовтні 2024 року головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявляла, що Офіс президента тисне на редакцію, намагаючись заблокувати розміщення реклами на сайті.

Наприкінці липня 2025 року британське видання The Times опублікувало статтю, у якій йшлося про наміри Офісу президента контролювати медійний простір в Україні, що могло пояснювати тиск на видання "Українська правда", а також нібито плани щодо запровадження санкції проти компанії Dragon Capital та Томаша Фіали.

Як повідомлялося, у травні 2017 року співзасновниця інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула продала ресурс власнику Dragon Capital Томашу Фіалі. На той час Dragon Capital Фіали вже придбав медіахолдинг NV та фінансові ЗМІ minfin.com.ua и finance.ua.