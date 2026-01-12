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Новини Експорт українського зерна
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Імпорт вдвічі перевищив експорт: Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс до рекордних $45 мільярдів за рік

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс до рекордних $45 мільярдів

Товарообіг України за підсумками 2025 року становив $125,1 мільярда.

При цьому в Україну імпортували товарів на суму $84,8 млрд, а експортували – лише на $40,3 млрд, повідомляє Державна митна служба України (ДМСУ).

У тому числі оподаткований імпорт склав $64,3 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше імпортували в Україну товарів з Китаю (на $19,2 млрд), Польщі ($7,9 млрд) та Німеччини ($6,6 млрд).

Водночас експортували українських товарів найбільше до Польщі (на $5 млрд), Туреччини (на $2,7 млрд) та Німеччини (на $2,4 млрд).

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Серед імпортованих товарів у 2025 році найбільше припадало на такі категорії:

  • машини, устаткування та транспорт – $34,1 млрд;
  • продукція хімічної промисловості – $12,5 млрд;
  • паливно-енергетичні товари – $10,5 млрд.

Водночас до трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $22,5 млрд;
  • метали та вироби з них – $4,7 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт – $3,6 млрд.

Зовнішня торгівля у 2025 році

Як повідомлялося, раніше голова Національного банку Андрій Пишний визнав, що нинішній дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України є рекордним, проте це не становить критичної загрози для економіки завдяки значній міжнародній підтримці.

Автор: 

дефіцит (612) імпорт (2745) митниця (915) експорт (4422) Держмитслужба (576)
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