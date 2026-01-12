Уряд виділив 1 мільярд гривень на компенсацію пільгових ставок за кредитами для ОПК, – Шмигаль

Уряд виділив 1 мільярд гривень на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Це рішення дає змогу зброярам масштабувати виробництво, інвестувати в сучасне обладнання та швидше переходити від розробок до серійного випуску озброєння", – написав міністр.

Він нагадав, що програма пільгового кредитування підприємств ОПК дозволяє залучити:

до 100 млн грн на оборотний капітал (терміном до 3 років);

до 500 млн грн на інвестиційні проєкти (на термін до 5 років).

Фактична ставка за кредитами для підприємств становить 5% річних, решту компенсує держава.

"Також запровадили програму пільгового фінансового лізингу для підприємств ОПК — на тих самих умовах 5% річних. Це можливість оновлювати виробництво без надмірного фінансового навантаження", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, за перший рік роботи програми пільгового кредитування українські підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) отримали 80 кредитів на загальну суму майже 5 млрд гривень.

Станом на листопад минулого року, ще 16 заявок від оборонних підприємств на суму майже 700 млн грн погоджено до видачі. Також 52 заявки на понад 4 млрд грн перебували на різних стадіях розгляду, повідомляли у Міноборони.