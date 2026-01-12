В Україні обмежили доступ до популярної платформи прогнозів Polymarket. Вона приймає ставки на завершення війни в Україні

В Україні обмежили доступ до вебсайту платформи Polymarket на вимогу держагентства "ПлейСіті".

Відповідне рішення оприлюднили на сайті Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку (НКЕК).

Згідно із додатком до нього, загалом НКЕК вирішила обмежити доступ до 198 вебсайтів, через які здійснюється організація, проведення азартних ігор чи надання доступу до них без ліцензії. Серед них – сайт платформи Polymarket.

Втім, наразі він доступний у мережах низки українських інтернет-операторів.

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Polymarket – популярний майданчик, який дозволяє зареєстрованим відвідувачам укладати між собою парі, у тому числі на вірогідність настання певних політичних подій. Ймовірність настання події відображається в ціні активу – залежно від того, за яку суму учасники готові купувати або продавати "акції" на результат "так" чи "ні".

У 2024 році користувачі платформи шляхом "голосування грошима" передбачили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Крім того, низка парі на платформі пов’язані із ймовірністю настання перемир’я в українсько-російській війні та інших подій.

Станом на 24 грудня на платформі було завершено близько 240 парі, пов’язаних з Україною, із загальним обсягом понад $270 млн, свідчать підрахунки української редакції Forbes. Ще 120 активних ставок перевищують $140 млн.

У 2025 році оцінка американської біржі прогнозів Polymarket сягнула $9 млрд, а її засновник Шейн Коплан увійшов до переліку наймолодших мільярдерів світу.