Колишня радниця адміністрації Трампа стала президентом Meta: які плани у компанії?

Компанія Meta Platforms призначила колишню радницю адміністрації Дональда Трампа Діну Пауелл Маккормік президентом та віце-головою компанії. Її призначення активізує лобістські зусилля Meta у Вашингтоні та відображає тісні зв’язки компанії з президентом США.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп привітав Пауелл Маккормік у соціальних мережах, назвавши її "фантастичною та дуже талановитою людиною", яка служила його адміністрації "з силою та відзнакою".

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Meta зазначила, що Пауелл Маккормік буде ключовою фігурою у визначенні стратегічного напрямку та реалізації компанії. Її обов’язки також включатимуть формування нових стратегічних партнерств з капіталом та розширення "довгострокових інвестиційних можливостей" компанії.

"Досвід Діни на найвищих рівнях світових фінансів у поєднанні з її глибокими зв’язками по всьому світу робить її унікально підходящою для того, щоб допомогти Meta керувати наступним етапом зростання", – заявив генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Роль Пауелл перегукується з діяльністю колишнього головного операційного директора Шеріл Сандберг, яка використовувала свої зв’язки з вашингтонським істеблішментом і Демократичною партією для допомоги компанії у подоланні пильної уваги законодавців та регуляторів.

На початку січня Meta також найняла колишнього торгового радника Трампа Сі Джей Махоні очолити юридичну команду, замінивши головного юрисконсульта Дженніфер Ньюстед, яка працювала в адміністрації Джо Байдена.

Інші зміни, що ймовірно сподобалися Трампу, включають скасування програми перевірки фактів у США, призначення республіканця Джоела Каплана директором з міжнародних справ та припинення програм різноманітності.

Як повідомлялося, компанія Meta оголосила 29 грудня про придбання китайського стартапу у сфері штучного інтелекту Manus у межах розширення зусиль щодо інтеграції передових AI-рішень у свої платформи.

Великі технологічні корпорації, такі як Meta, посилюють інвестиції в штучний інтелект через стратегічні поглинання та активний найм спеціалістів, конкуруючи у висококонкурентній галузі. Раніше цього року Meta інвестувала у Scale AI в рамках угоди, яка оцінила стартап з маркування даних у $29 млрд та залучила його 28-річного керівника Александра Ванга.