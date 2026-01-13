Чай Tea Moments "Трипільського Сонця" та U17 Усика: партнерство сили і балансу
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Український чайний бренд Tea Moments, що належить компанії "Трипільське Сонце", оголосив про старт партнерства з U17 – lifestyle-брендом, заснованим абсолютним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком.
Першим результатом співпраці стала ексклюзивна ко-брендована лінійка чаїв, створена навколо ідеї балансу між активним життям і відновленням.
Проєкт об’єднує експертизу Tea Moments у створенні сучасних чайних блендів і філософію U17, яка ґрунтується на внутрішній силі, дисципліні та послідовності – як у спорті, так і в повсякденному житті.
Tea Moments – сучасний український чайний бренд, що працює з ідеєю усвідомленого повсякденного стилю життя. Через багатогранні бленди, сучасний дизайн і фокус на балансі між ритмом і відпочинком, бренд допомагає зберігати внутрішню рівновагу у динамічному ритмі дня та насолоджуватись щасливими моментами.
Саме увага до внутрішнього стану, паузи та відновлення стала точкою перетину з філософією бренду U17.
До стартової лінійки увійшли чотири смаки у форматі сашетів – Bright Energy, Warm Care, Fresh Balance та Slow Time – на основі чорного та зеленого чаю з рослинними й ароматичними компонентами. Продукти створені для різних моментів дня: від енергійного початку до спокійного завершення.
За словами генеральної директорки компанії "Трипільське Сонце" Юлії Романцової, співпраця з U17 є логічним кроком у розвитку бренду:
"Співпраця з U17 – це природний крок для обох брендів. Tea Moments завжди був про щасливі моменти та енергію для руху вперед. Разом з U17 ми створюємо продукт, який підтримує тих, хто обирає активне життя".
У компанії зазначають, що партнерство з U17 має довгостроковий характер і охоплюватиме як український ринок, так і експортні напрямки.
ТОВ "Трипільське Сонце" – українська FMCG-компанія, виробник і власник чайних брендів "Трипільське Сонце", Tea Moments, Sherlock Secrets та "Чайна Родина". Компанія має власне виробництво в Україні та працює як на внутрішньому ринку, так і на експорт.
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