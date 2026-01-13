Рада ухвалила новий закон про житлову політику. Він замінить чинний Житловий кодекс (оновлено)

Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади житлової політики", який має замінити чинний Житловий кодекс.

Відповідний урядовий законопроєкт №12377 у другому читанні на засіданні у вівторок підтримали 250 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєктом пропонується визначити "основні правові, економічні, соціальні та організаційні засади житлової політики щодо реалізації права осіб на житло, забезпечення сталого та ефективного використання житлового фонду в Україні" та визнати такими, що втратили чинність Житловий кодекс України, який діє з 1984 року, а також закону "Про приватизацію державного житлового фонду".

Автори законопроєкту вказують, що Житловий кодекс має риси, характерні для радянських країн, в яких держава була власником майже всього житлового фонду. Зокрема, він передбачає можливість забезпечення житлом за рахунок держави та можливість безоплатної приватизації такого житла.

Натомість у новому законі декларується спрямування державної житлової політики на стимулювання, заохочення, регулювання приватної діяльності у житловій сфері.

Водночас державний житловий фонд та житловий фонд територіальних громад буде надаватися на умовах оренди у якості соціального або службового житла, яке не можна бути відчужувати або приватизувати. Такий підхід також дозволить залучити кошти міжнародних організацій та донорів для формування житлових фондів, зауважують автори законопроєкту.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій пояснили, що новий закон передбачає:

створення інституту соціальної (доступної) оренди з можливістю компенсації до 100% орендної плати в залежності від соціального статусу, рівня доходів та майнового стану людини чи сім'ї;

формування фондів житла для оренди за доступну плату, без можливості їх приватизації, або відчуження у приватну власність;

запровадження системи операторів соціального житла – неприбуткових організацій, відповідальних за управління таким житлом і надання його в оренду;

запровадження операторів доступного житла – юридичних осіб, які будуватимуть та управлятимуть таким житлом;

розвиток інвестицій та публічно-приватного партнерства у житловій сфері;

автоматизацію та цифровізацію процесів житлової політики;

черга на житло залишиться, але вона стане цифровою. Усі заявки громадян оброблятимуться в Єдиній електронній інформаційно-аналітичній системі. Очікуєть, що це дасть змогу автоматизувати процес, уникнути чиновницького втручання та пришвидшити розгляд заяв.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що станом на початок 2025 року на обліку перебували 657 тис. сімей, які потребували поліпшення житлових умов (включно з обліками Міноборони, СБУ, Служби розвідки, Нацполіції, Нацгвардії та ін.).

Однак наразі в Україні відсутні вільні квартири в комунальних житлових фондах соціального призначення та фондах житла для тимчасового проживання (98% житлового фонду - це житло, яке перебуває у приватній власності, і тільки 1,5% це соціальне житло (державна і комунальна власність).

Як повідомлялося, голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк ("Слуга народу") раніше зазначала, що ухвалення цього закону є частиною зобов’язань за програмою Ukraine Facility і відкриє Україні доступ до 300 млн євро бюджетної підтримки від ЄС.