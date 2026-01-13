Кабмін змінить умови "Національного кешбеку" для боротьби з імпортом

Кабінет міністрів має намір оновити програму "Національного кешбеку", яка передбачає повернення 10% витрат на придбання українських товарів.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив в інтерв’ю LIGA.net.

"Ми будемо модифікувати програму, щоб надати ще більше переваг українським товарам там, де є високий тиск імпорту. Наприклад, до нас звернулися виробники молочної продукції з пропозицією підвищити відсоток кешбеку за покупку твердих сирів, оскільки в цій категорії відчувають найбільший тиск імпорту. І одночасно знизити або взагалі відмовитися від кешбека на деякі інші найменування своїх товарів, де імпорт не становить загрози. Це стало б додатковим аргументом у конкурентній боротьбі за нашого споживача", – зазначив Соболев.

За його словами, програма вже суттєво збільшила частку українських товарів у середньому чеку: з 65% на старті до 75%. Крім цього, за підрахунками MasterCard, "Національний кешбек" сприяв зростанню cashless-операцій у ритейлі на 14%.

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У програмі наразі беруть участь 8,2 млн українців, представлено 400 000 позицій українських товарів і майже 2000 виробників.

"На програму спрямовано 5,7 млрд грн у 2025 році. У 2026-му ми очікуємо дещо менші суми. Плануємо модифікувати програму в такий спосіб, щоб створити більше попиту на українські товари з боку приватних споживачів за рахунок зменшення імпорту", – додав міністр.

Як повідомлялося, 41,9% українських підприємств заявили, що програма "Національний кешбек" не мала впливу на їхню діяльність. 21,2% узагалі не брали в ній участі, а 14,8% респондентів зазначили, що їм важко оцінити її ефект. Такі дані отримано під час опитування 485 промислових компаній, яке провів Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

Лише 0,2% учасників дали програмі негативну оцінку. Натомість 21,8% підприємств відзначили позитивний результат. Позитивний вплив "Національного кешбеку" помітили лише 6,5% мікропідприємств і 11,8% представників малого бізнесу.