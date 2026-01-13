Кількість підприємців у сфері онлайн‑торгівлі зростає. Хто увійшов до ТОП‑10 найбільших?. ІНФОГРАФІКА

ТОП‑10 онлайн‑ритейлерів за 9 місяців 2025 року заробили майже 40 млрд грн, із яких 30,2 млрд грн виторгу (76%) припадає на дві компанії, що входять до групи Rozetka.

Окрім універсальних маркетплейсів, до переліку найбільших увійшли спеціалізовані інтернет-магазини з окремих категорій товарів, йдеться у дослідженні YouControl.Market.

Зокрема, три компанії з топ-10 працюють у сфері зоотоварів. Окрім того, до переліку лідерів потрапили онлайн-ритейлери косметики/парфумерії, книг та спортивних товарів.

За підрахунками авторів дослідження, станом на грудень 2025 року в Україні у сфері онлайн-торгівлі працювало 3,2 тис. компаній (юридичних осіб) та 77,4 тис. фізичних осіб підприємців (ФОП).

При цьому за 9 місяців 2025 року кількість нових реєстрацій нових ФОП у цій сфері зросла одразу на 62% (на 18,2 тис.), порівняно з аналогічним періодом 2024 року, а загальна кількість підприємців у галузі збільшилася приблизно на п’яту частину. Водночас кількість юридичних осіб зросла приблизно на 6-7%.

Водночас за січень-вересень 2025 року припинили діяльність 7953 ФОП, що більше, ніж за увесь 2024 рік, коли закрили 5784 ФОП у цій сфері. Серед юридичних осіб абсолютні масштаби припинень незначні – протягом 2024 року офіційно ліквідувалася лише 1 компанія, а у 2025 році – 8 (станом на грудень).

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З точки зору регіонального розподілу, онлайн-ритейл географічно сконцентрований у найбільш економічно розвинених та відносно безпечних регіонах України:

Києві – 1656 компаній (52% від їх загальної кількості по країні) та близько 12,9 тис. активних ФОП (17% всіх онлайн-підприємців);

Київській області (193 компанії, 5500 ФОП);

Дніпропетровській (184 компанії, 8030 ФОП);

Одеській (178 компаній, 7179 ФОП);

Харківській (158 компаній. 7421 ФОП);

Львівській області (149 компаній, 5415 ФОП).