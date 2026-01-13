Держбюджет втратив 34 мільярди гривень доходів через нелегальну торгівлю тютюновими виробами, – журналіст

Втрати державного бюджету від нелегальної торгівлі тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет у 2025 році сягнули 34 мільярдів гривень.

Про це журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з тіньовим ринком сигарет, написав у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами зростає. Так, за оцінками "Kantar Україна", у жовтні частка нелегальної тютюнової продукції сягнула 17,8%, порівняно із 15,4% у липні та 14,1% на початку 2025 року. Через це річні втрати держбюджету через несплату податків оцінюються в 26,5 млрд грн.

З урахуванням втрат від тіньового ринку рідин для електронних сигарет, які оцінюються у 7,5 млрд грн, за підсумками 2025 року держбюджет недоотримав близько 34 млрд грн, які можна було б спрямувати у тому числі на захист енергетики, підрахував Плінський.

"Уряд фактично сам втрачає гроші, якими міг би розпоряджати", – наголосив журналіст.

Він ткож зауважив, що в Україні продовжують працювати великі вебсайти та Telegram-канали, які займаються торгівлею контрафактними сигаретами. Водночас уряд досі не реалізував механізм блокування сайтів з нелегальною продукцією.

"Нелегальний продукт крок за кроком переходить в онлайн. І там його податковій та правоохоронцям, з одного боку, ловити складніше, а з іншого – значно легше. Легше, тому що в онлайні все залишає цифровий слід: від відправників до рахунків, на які зараховуються гроші", – зауважив журналіст.

Плінський уточнив, що відправником зазвичай виступає так званий "дроп" – як правило, ФОП, який надає послуги з відправлення продукції.

"Застосовується схема дропшипінгу, тобто нелегальний виробник маскує себе та відправляє товари через ФОПів, заборонений до пересилання товар відправляють через відділення "Нової пошти", правоохоронні та контролюючі органи не вживають належних заходів", – пояснив журналіст.

Водночас він наголосив, що уряд досі не запровадив механізм блокування вебсайтів з нелегальною алкогольною та тютюновою продукцією, передбачений законом №3817-IX.

Читайте також: Нелегальні сигарети на повітряних кулях: Денисенко порівняв масштаби Литви та України

Як повідомлялося, в межах домовленості про нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) з Міжнародним валютним фондом (МВФ) українська влада зобов’язалася посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків, а також підвищити ефективність роботи податкової та митної служб.

За оцінками українських аналітичних центрів, тіньові схеми тільки на підакцизних ринках – зокрема пального, тютюну та алкогольних виробів – щороку призводять до значних втрат держбюджету. Загальні втрати від "сірих" схем на всіх підакцизних ринках оцінюються у 35-38 мільярдів гривень на рік.