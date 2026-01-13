Мережі супермаркетів призупиняють роботу окремих магазинів через холод і проблеми зі світлом. В уряді відреагували

Через відключення електроенергії, а також вихід з ладу електрогенераторів, частина супермаркетів у Києві та області тимчасово призупинила роботу.

Зокрема, про це повідомили у мережах Novus та "Сільпо", пише українська редакція Forbes.

Станом на ранок 13 січня не працювали близько 17 супермаркетів Novus у Києві та області. На офіційному сайті ритейлера також оприлюднили перелік магазинів, де вказано їх статус.

"За високого навантаження генератори потребують обслуговування, тож у разі відключень окремі локації можуть тимчасово не працювати або працювати з обмеженнями – після технічних робіт магазини повертаються до звичного режиму", – уточнили в пресслужбі Novus.

У мережі "Сільпо" також повідомили, що через низьку температуру й часткові блекаути обладнання в окремих супермаркетах виходить з ладу, у таких випадках магазин може бути ненадовго зачинений.

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Своєю чергою міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив, що провів нараду з керівниками найбільших торговельних мереж.

"Абсолютно всі мережі підтвердили: системних закриттів супермаркетів немає. Серед складнощів, які відзначає бізнес, – обладнання в магазинах інколи виходить з ладу через велике навантаження та затяжні морози, що ускладнює сервісне обслуговування. Відповідно іноді супермаркети тимчасово зачиняються", – написав міністр у Facebook за результатами наради.

Він додав, що держава зацікавлена у стабільній роботі ритейлерів, особливо, якщо довгі відключення світла триватимуть.