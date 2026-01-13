Україна почала використовувати європейську систему висот замість російської. Що це означає?

Із 1 січня 2026 року в Україні офіційно розпочалося використання Європейської вертикальної референцної системи (European Vertical Reference System, EVRS), якою передбачено заміну морально застарілої Балтійської системи висот 1977 року, яка не забезпечує можливість її розвитку, належну точність та зв'язок із єдиною системою висот, що використовується європейськими країнами.

Як зазначили в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, це стало важливим кроком у гармонізації національної геодезичної інфраструктури з європейською.

Перехід на EVRS здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2023 року №590 "Деякі питання використання Європейської вертикальної референцної системи".

Що таке система EVRS

Європейська вертикальна референцна система (EVRS) – це єдина для Європи система нормальних гравітаційно‑пов'язаних висот, що базується на рівні Амстердамського футштока і реалізована на основі Об'єднаної європейської нівелірної мережі (UELN). Її остання реалізація EVRF2019 забезпечує уніфіковані висотні дані для 30 країн Європи.

Ухвалення для використання в Україні EVRS є необхідним для забезпечення гармонізації національної інфраструктури геопросторових даних із європейською, підвищення точності визначення висот та їхньої інтероперабельності на основі сучасних наукових підходів.

Що вже зроблено

За 2024-2025 роки Держгеокадастр провів строге вирівнювання нівелірної (висотної) мережі І, ІІ та ІІІ класів Державної геодезичної мережі, створив каталог для близько 34 тис. пунктів нівелірної мережі (16 тис. пунктів І та ІІ класу, 18 тис. пунктів ІІІ класу).

Також розроблено модель, яка дозволяє перетворювати геодезичні висоти, отримані за допомогою GNSS-спостережень (супутникових вимірювань), у нормальні висоти відповідно до системи EVRS.

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Як система використовувалася раніше

Перед цим в Україні діяла Балтійська система висот 1977 року, яку використовують для складання топографічних мап і планів та забезпечення потреб економіки.

Вихідним пунктом нівелірної мережі, яка поширює Балтійську систему висот, є нуль Кронштадтського футштока в Росії.

Як повідомлялося, в грудні 2025 року Україна та Велика Британія домовилися підготувати меморандум про співпрацю між Британською геологічною службою та Державною службою геології та надр України. Одним із пріоритетних напрямків визначено оновлення геологічного картування України. Йдеться про актуалізацію металогенічної карти України масштабу 1:500 000 (останнє оновлення – 2002 рік) та завершення робіт за програмою Держгеолкарта-200 (1:200 000).