Ціни на газ у Європі зросли до максимуму від початку листопада. Що на це вплинуло?

Ціни на природний газ на нідерландському хабі TTF сягнули найвищого рівня від початку листопада 2025 року.

Після відкриття торгів на біржі ICE у вівторок, 13 січня, ф’ючерси на газ із постачанням у лютому дорожчали до 32,37 євро за МВт-год, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на дані торгів.

Ціни на газ у Європі зростають другий день поспіль. У порівнянні з попереднім днем ціни підскочили на 7%. Напередодні ціни на газ у Європі також зросли на 6,6% за підсумками дня. Сумарний ріст за два дні сягнув близько 14%.

На зростання цін впливає холодна погода, яка зберігається у більшій частині Європи і зумовлює збільшення споживання газу.

Своєю чергою, це призводить до прискореного відбору газу із підземних сховищ, де запаси наразі на 12 млрд кубометрів менші, ніж минулого року. Загалом європейські сховища заповнені на 54%, порівняно із 66% на цю дату минулого року.

Ще одним важливим фактором здорожчання газу стало підвищення цін на викиди CO2 – до 90 євро за МВт-год, що є максимальним значенням за два з половиною роки. Очікується, що такий ріст може пришвидшити перехід від вугілля до природного газу для генерації електроенергії.

Попит на газ для генерації електроенергії також зростає через перебої на французьких атомних електростанціях (Flamanville).

Водночас обсяги постачання газу до Європи хоч і залишаються достатніми, проте не можуть покрити весь попит. А похолодання, що очікується в Азії, може збільшити конкуренцію за LNG на світовому ринку.

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Наразі зростання цін на природний газ у Європі має обмежений вплив на ціни газу на українському ринку, зауважують експерти ExPro.

Ціни на природний газ на українському ринку в понеділок 12 січня становили 23 200 – 23 450 грн/тис. куб м (з ПДВ) у залежності від ресурсу або 36,4-36,8 євро за МВт-год.

Як повідомлялося, запаси газу у німецьких підземних сховищах (ПСГ) станом на початок січня зменшилися до 48,3%. Це найменше значення за всі останні роки.

Водночас у Міністерстві економіки та енергетики ФРН запевнили, що зараз ситуація відрізняється від попередніх років, тому що ринку допомагають нові термінали для імпорту скрапленого природного газу (СПГ) на Північному та Балтійському морях. Якщо раніше основним джерелом газу на випадок дефіциту залишалися ПСГ, то тепер постачання стали набагато гнучкішими завдяки імпорту скрапленого газу морем, пояснили у міністерстві.