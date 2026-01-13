"Економіка пожвавилася": Мінекономіки оцінило зростання ВВП України торік у понад 2%

Мінекономіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України у 2025 році на рівні 2-2,3%.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив в інтерв’ю Liga.net.

Він пояснив, що у другому півріччі 2025 року економіка суттєво пожвавилася, попри удари росіян по енергетиці та бізнесу, й демонструє стійкість навіть за умов масштабних руйнувань.

Тому Мінекономіки прогнозує зростання ВВП у 2026 році ще на 2%, навіть якщо війна триватиме весь рік.

"Навіть за сценарію, коли війна триватиме весь 2026 рік, ми закладаємо економічне зростання на рівні близько 2%", – сказав Соболев.

За його словами, основними драйверами економічного зростання в Україні у 2026 році можуть стати будівництво, внутрішня торгівля, переробна промисловість, оборонний сектор, а також кращі врожаї.

Водночас міністр визнав, що дефіцит електроенергії та посилення російських атак на бізнес буде головним викликом цього року. Однак уряд сподівається пом'якшити збитки підприємств за допомогою грантів на відновлення та програм підтримки бізнесу, додав він.

Як повідомлялося, за оцінкою Держстату, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у третьому кварталі 2025 року зріс на 2,1%, порівняно з третім кварталом 2024 року. У другому кварталі реальний ВВП України збільшився на 0,8%, у першому кварталі зростання становило 0,9%.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Нацбанк вчетверте від початку року погіршив прогноз зростання ВВП України.

Тепер НБУ очікує зростання економіки України у 2025 році лише на 1,9%. Це обумовлено наслідками енергодефіциту, зумовленого останніми руйнуваннями інфраструктури та газодобувних потужностей, а також збереженням дефіциту робочої сили, пояснювали у Нацбанку.

З урахуванням цих чинників, НБУ прогнозує зростання реального ВВП України на 2% у 2026 році та на 2,8% у 2027 році.