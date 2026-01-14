Дрони Pegasus Arms уразили ворожої техніки на міль’ярди доларів: статистика за 2025 рік

Підрозділи Сил оборони України, оснащені дронами Pegasus Arms 25, минулого року знищили понад 110 танків, 270 БТР, БМД та іншої ворожої бронетехніки.

Також спалено три тисячі одиниць автотранспорту, зруйновано сотні бліндажів та укриттів, а також артилерійських систем та РСЗО, повідомили проєкту "Індустрія дронів" на Цензор.НЕТ в компанії Pegasus Arms.

Виробник зауважує, що ще в 2024 році дроном Pegasus Arms 25 була знищена російська важка вогнеметна система залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" вартістю $15 млн, на сьогодні це найдорожча підтверджена ціль. Проте сумарно за 2025 рік втрати російської армії вже складають мільярди доларів. Загалом на фронті працюють понад 1500 БпЛА Pegasus Arms 25 – ними оснащений кожен другий підрозділ Сил оборони України, зазначають в компанії.

Таку високу продуктивність виробник пояснює трьома головними причинами. Насамперед ідеться про характеристики дрона. Так, Pegasus Arms 25 здатен нести 14 кг боєприпасів для скидів чи дистанційного мінування. Модульна система підвісів дозволяє швидко переналаштовувати його під різні типи корисного навантаження. БпЛА зокрема може використовуватись для логістичних цілей – доставки води, продуктів, ліків чи боєприпасів на позиції.

Другий фактор продуктивності – аномальна "живучість". Так, один із бортів здійснив вже понад 560 бойових вильотів і продовжує службу.

"R&D відділ Pegasus Arms постійно вдосконалює наші дрони та станції управління. У середньому що два місяці виходить оновлення ПЗ та покращення технічної частини. І при кожному ТО, на які екіпажі привозять свої дрони, наша сервісна служба модернізує їх. Підрозділи, що використовують Pegasus Arms 25 в бою, можуть зі 100% впевненістю покладатись на них, адже їх БпЛА враховують останні інновації цієї технологічної війни", – розказав Ілля Самошкін, керівник Pegasus Arms.

Третім фактором "виживання" Pegasus Arms 25 є просунута система зв’язку, шо здатна діяти в умовах активних радіоперешкод. Екіпажі не втрачають зв’язок з дроном і мають чітке зображення з камери, для виявлення та знищення цілей в зонах дії систем РЕБ, де інші борти не здатні діяти. Більш того, цей дрон може опціонально оснащуватись власною системою РЕБ для протидії ворожим FPV-дронам, вказують у компанії.

"Дрони Pegasus Arms 25 єдині в Україні і найімовірніше у світі, які можуть оснащуватись власною системою РЕБ. Тобто вони не тільки здатні працювати в умовах роботи ворожих систем радіоелектронної боротьби, а й мають власний РЕБ на борту для протидії ворожим FPV-дронам. Наші спеціалісти створили унікальну систему, що має малу вагу та розмір, і водночас ефективно протидіє ворожим "пташкам", – пояснив Самошкін.

Про Pegasus Arms

Pegasus Arms – українська компанія оборонних технологій, яка розробляє, виробляє та впроваджує ударні безпілотні авіаційні комплекси (БпАК), стійкі до засобів радіоелектронної боротьби. Заснована у 2023 році, компанія стала одним із драйверів мілтек-сектору, працюючи пліч-о-пліч із Силами оборони України.

БпАК Pegasus Arms 25 – безпілотний авіаційний комплекс, розроблений українськими інженерами з урахуванням сучасних викликів на полі бою. Система поєднує високу ударну ефективність, стійкість до засобів РЕБ та адаптивність до завдань різної складності. Комплекс активно використовується підрозділами Сил оборони України по всій лінії бойового зіткнення.