Після 14 лютого автопілот на Tesla буде доступним лише за щомісячною підпискою, ‒ заява Маска

14 січня генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що після 14 лютого повноцінне програмне забезпечення для автономного керування (FSD) автомобілів Tesla буде доступне лише за щомісячною підпискою.

FSD – це система допомоги водієві, яка вимагає уваги та втручання за потреби, повідомляє Reuters.

Наразі власники електромобілів можуть придбати FSD за одноразову оплату $8 000 або оформити передплату $99 на місяць у США.

Автопілот допомагає Tesla розганятися, гальмувати та залишатися в межах смуги на автомагістралях. FSD дозволяє змінювати смуги та дотримуватися сигналів світлофора на міських вулицях.

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Національне управління безпеки дорожнього руху США минулого року розпочало розслідування щодо 2,88 млн автомобілів Tesla з системою FSD на основі понад 50 повідомлень про порушення правил безпеки та серії аварій.

Після цього Tesla додала термін "контрольований" для FSD у легкових автомобілях. На деяких заводах компанія використовує неконтрольовану версію програмного забезпечення під час переміщення авто зі складальних ліній до партій доставки.

Як повідомлялося, Китай вводить заборону на висувні дверні ручки для автомобілів, подібні до тих, які використовує Tesla, через міркування безпеки.

Згідно з новим проєктом правил, опублікованим Міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю, усі транспортні засоби вагою менш як 3,5 тонни повинні мати внутрішні та зовнішні ручки з механічним аварійним розблокуванням. Це фактично забороняє використання висувних дверних ручок у нових автомобілях, випущених у країні, починаючи з 1 січня 2027 року.