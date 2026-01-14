"Азов" отримав від "Сталевого фронту Ахметова" партію дронів на 214 мільйонів: за рік допомога сягнула 600 мільйонів

Мілітарна ініціатива "Сталевий фронт Ріната Ахметова" передала 1-му корпусу НГУ "Азов" партію безпілотників вартістю 214 млн грн.

Це стало черговим етапом системної підтримки корпусу з боку групи "Метінвест" у 2025 році, повідомили у пресслужбі компанії.

З урахуванням останньої поставки загальний обсяг допомоги корпусу "Азов" за рік сягнув 600 млн грн. Кошти спрямовувалися на критично важливі технологічні рішення для фронту, а також на тилове та технічне забезпечення підрозділів.

"У 2025 році ми продовжили підтримку 1-го корпусу НГУ 'Азов' за напрямами, які мають критичне значення для бойової роботи: РЕБ, БПЛА, зв’язок, а також тилове і технічне забезпечення. Загальний обсяг цієї допомоги складає 600 млн грн", – зазначив Олександр Водовіз, керівник офісу генерального директора Групи "Метінвест".

У корпусі "Азов" наголосили, що така підтримка важлива, адже сучасна війна вимагає постійного оновлення технологічної бази.

"У 2025 році вимоги до оснащення зросли в рази. РЕБи, безпілотники, захищений зв’язок визначають успіх операцій і зберігають життя наших бійців. Ми вдячні 'Сталевому фронту Ріната Ахметова' за масштабну підтримку корпусу: обсяг цієї допомоги дозволяє закривати великі обсяги потреб. Для нас важливо бачити бізнес, який бере на себе відповідальність і розуміє, з чим саме сьогодні мають справу захисники України", – пояснив заступник командира корпусу з логістики, підполковник Іван Ігнатьєв.

За словами військових, для захисників важлива позиція бізнесу, який бере на себе відповідальність і усвідомлює реальні виклики Сил оборони України.

"Сталевий фронт Ріната Ахметова" – мілітарна ініціатива, що об’єднує допомогу всіх бізнесів SCM для Сил оборони України, де Група "Метінвест" виступає ключовим виробничим і логістичним хабом. У межах проєкту компанія не лише закуповує техніку та обладнання, а й виробляє з власної сталі критично важливу продукцію: мобільні сталеві укриття ("криївки"), протимінні трали, захисні екрани для бронетехніки. Загальна сума, яку Рінат Ахметов спрямував на підтримку військових і цивільних з початку повномасштабного вторгнення, становить 12,8 млрд грн.

Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова входить до числа найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія інвестувала понад 28 млрд грн. Крім того, її визнано найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: майже третина повернених до великого бізнесу ветеранів працює саме тут.

Компанія також запровадила ініціативу Steel Force для підготовки нового покоління фахівців, які братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.