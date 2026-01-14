"Місія 077": "Київстар" разом з абонентами передали війську першу частину обладнання для зв’язку

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Компанія "Київстар", її абоненти та благодійний фонд "Повернись живим" продовжують збір коштів на зв’язок для військових у межах проєкту "Нам тут жити: Місія 077".

Мобільний оператор долучається до ініціативи та виділяє 20 мільйонів гривень допомоги, які забезпечать критичні потреби підрозділів чотирьох армійських корпусів, повідомили у пресслужбі компанії.

"Коли бізнес, благодійний фонд і суспільство діють разом, ми здатні робити більше, ніж здається можливим. Внесок кожного допомагає нашим захисникам залишатися на зв’язку, швидко координувати дії та зберігати життя. Дякуємо усім, хто долучається до цієї спільної справи, бо Нам тут жити", – коментує СЕО "Київстару" Олександр Комаров.

В компанії уточнили, що станом на початок січня у межах проєкту вже зібрано понад 45 млн грн. Зокрема, понад 20 млн грн надійшло завдяки внескам абонентів мобільного оператора – через підключення благодійної Суперсили "Допомога ЗСУ+" та SMS-підписки. Ці кошти дозволили здійснити першу видачу військовим: було закуплено та передано 1414 одиниць різноманітного обладнання й комплектуючих, які забезпечують зв’язок для війська.

"Кожен з чотирьох корпусів отримає комплекти обладнання, що всебічно закриють потреби, повʼязані зі звʼязком. Ми придбаємо техніку для спеціалізованих підрозділів корпусів, аби забезпечити виконання задач на передній лінії. І передамо обладнання для командних пунктів, щоб забезпечити стале й безперервне управління. Усе це доповнимо транспортом, обладнаним під актуальні вимоги фронту. Таким чином ми допоможемо корпусам створити цілісну архітектуру засобів, потрібних для оперативного реагування на зміни обстановки", – говорить директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Ініціатива "Нам тут жити: Місія 077" спрямована на забезпечення засобами зв’язку підрозділів чотирьох новостворених корпусів, які тримають оборону вздовж Північного кордону. Мета – зібрати 77 мільйонів гривень. Проєкт реалізується за інформаційної підтримки генерального медіапартнера збору – 1+1 media.

"Для 1+1 media соціальна відповідальність – це не про окремі проєкти, а про сталі дії, які мають реальний вплив. Ми переконані, що сильні медіа мають підсилювати важливі для країни ініціативи, зокрема збори, від яких залежить безпека і життя наших захисників і захисниць. Тому для нас честь бути частиною ініціативи "Місія 077" і допомагати їй звучати голосніше, щоб спільно наближати перемогу", – коментує Chief Communications Officer 1+1 media Яна Ляхович.

Підтримати проєкт "Нам тут жити: Місія 077" можна задонативши на спецрахунок Фонду та "банку" проєкту. Крім того, абоненти передплаченого зв’язку "Київстар" можуть долучитися до збору:

підключивши благодійну Суперсилу "Допомога ЗСУ+" – SMS або дзвінок на 88032. І до 50 грн з кожної оплати за тариф буде перераховано на збір;

надіславши повідомлення на номер 515, щоб донатити 10 грн після кожного поповнення рахунку від 50 грн;

відправивши будь-яке SMS на номер 88009, – і з мобільного рахунку буде перераховано 10 грн на збір.

Нагадаємо, що "Київстар" системно підтримує Україну. Від початку повномасштабного вторгнення мобільний оператор інвестував у допомогу ЗСУ, суспільству, національні програми цифрового відновлення, безоплатні сервіси та допомогу абонентам понад 3,8 млрд грн.

Ініціатива "Нам тут жити: Місія 077" стартувала наприкінці жовтня й триватиме до досягнення цільової суми збору.