Перегляд промислового тарифу на розподіл газу підтримає стабільність газових мереж під час війни, – EMRU

Перегляд промислових тарифів на розподіл газу дозволив уперше за чотири роки підвищити заробітні плати працівникам газорозподільних систем, які забезпечують стабільне газопостачання та відновлюють мережі в умовах постійних російських атак.

Про це заступник директора Асоціації природних та енергетичних ресурсів України (АЕНРУ, або EMRU) Андрій Закревський повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Вперше за чотири роки держава, уряд і НКРЕКП прийняли рішення, що дозволили підвищити зарплати працівникам газорозподільчих систем. 16 000 гривень – це середня зарплата, яку отримували люди, які зараз наряду з нашими воїнами забезпечують наш енергетичний фронт, які, на жаль, часто гинуть та отримують поранення повертаючи людям тепло і газ", – зазначив експерт.

Закревський зауважив, що газорозподільні системи є одним із найбільших сегментів енергетичної інфраструктури країни та обслуговують близько 12 млн споживачів.

"Газорозподільні системи – це величезне господарство, це господарство, в якому працює 60 000 фахівців. Це забезпечує доставку, розподілення до кожного споживача. А тих споживачів у нас 12 мільйонів", – зазначив заступник голови EMRU.

Експерт наголосив, що, попри регулярні атаки на газову інфраструктуру, жодних обмежень для споживачів не запроваджується.

Він також нагадав про умови, в яких працюють газовики, особливо в прифронтових і прикордонних регіонах.

"Росія атакує газотранспортну інфраструктуру майже щодня. Газовики працюють під обстрілами, стаючи мішенями для ворога. Працівники газової галузі, на жаль, гинуть на робочих місцях. Держава і суспільство мають цінувати кожного нашого газовика. Саме на цих людях тримається тепло в наших оселях і стабільне газопостачання для кожного з нас", – додав Закревський.

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Як повідомлялося, в Україні вперше з 2021 року підвищили тарифи на розподіл газу для непобутових споживачів. Підвищення тарифів відбуватиметься поетапно – з 1 січня і з 1 квітня 2026 року. Це рішення НКРЕКП підтримали представники галузі.

Водночас тарифи на розподіл природного газу для населення залишаються незмінними, оскільки їхнє підвищення законодавчо заборонено протягом дії воєнного стану та шести місяців після нього.

Наприклад, тариф "Київгазу" для промислових споживачів зараз становить 0,32 грн/кубометр і майже не зміниться: з 1 січня він становитиме 0,36 грн/кубометр, але зросте з 1 квітня до 0,46 грн/кубометр.

До переліку операторів ГРМ, яким передбачається підвищити тарифи, увійшли майже 40 компаній, для більшості з яких тарифи не переглядали з 2021 року.