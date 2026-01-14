"Обмежень не передбачається": Голова "Нафтогазу" спростував фейки про запровадження графіків подачі газу

Інформація про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання в окремих регіонах є фейком і не відповідає дійсності.

Про це голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив у Facebook.

"У телеграм-каналах поширюється завідомо недостовірна інформація про нібито запровадження графіків обмеження газу на Хмельниччині. Жодних обмежень – ні в Хмельницькому, ні в будь-якому іншому регіоні країни – немає і не передбачається. Це абсолютна неправда", – наголосив Корецький.

Він запевнив, що всі споживачі забезпечені газом у повному обсязі, попри систематичні атаки ворога на газову інфраструктуру.

"Подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією. Прошу бути уважними і довіряти лише перевіреній інформації. Не поширювати маніпуляції та відверті нісенітниці", – додав голова "Нафтогазу".

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Як повідомлялося, раніше в Міненерго підтверджували, що уряд розробив алгоритми дій на рівні регіонів для обмеження, перепідключення чи зміни маршрутів подачі газу на випадок критичної ситуації.

Водночас у міністерстві наголошували, що населення належить до останньої черги обмежень постачання газу.