"Обмежень не передбачається": Голова "Нафтогазу" спростував фейки про запровадження графіків подачі газу
Інформація про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання в окремих регіонах є фейком і не відповідає дійсності.
Про це голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив у Facebook.
"У телеграм-каналах поширюється завідомо недостовірна інформація про нібито запровадження графіків обмеження газу на Хмельниччині. Жодних обмежень – ні в Хмельницькому, ні в будь-якому іншому регіоні країни – немає і не передбачається. Це абсолютна неправда", – наголосив Корецький.
Він запевнив, що всі споживачі забезпечені газом у повному обсязі, попри систематичні атаки ворога на газову інфраструктуру.
"Подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією. Прошу бути уважними і довіряти лише перевіреній інформації. Не поширювати маніпуляції та відверті нісенітниці", – додав голова "Нафтогазу".
Як повідомлялося, раніше в Міненерго підтверджували, що уряд розробив алгоритми дій на рівні регіонів для обмеження, перепідключення чи зміни маршрутів подачі газу на випадок критичної ситуації.
Водночас у міністерстві наголошували, що населення належить до останньої черги обмежень постачання газу.
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