Суд конфіскував акції "Крюківського вагонобудівного заводу" у російського бізнесмена Гамзалова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Мін’юсту про конфіскацію українських активів російського бізнесмена Станіслава Гамзалова.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Наталії Мовчан, Катерини Сікори та Тетяни Литвинко, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Зокрема, йдеться про 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" номінальною вартістю понад 21 млн, які належать Гамзалову через компанію OW Capital Management.

За даними у системі YouControl, бенефіціарними власниками "Крюківського вагонобудівного заводу" через низку естонських, британських та австрійських компаній є його президент Володимир Приходько (34,37%), Наталія Приходько (34,37%) та росіянин Станіслав Гамзалов (25%).

Відомо, що підконтрольні Гамзалову підприємства постачали продукцію компаніям, пов’язаним із військово-промисловим комплексом РФ. Ці компанії сплачують сотні мільйонів рублів до бюджету РФ, що фактично означає фінансування збройної агресії проти України, зазначають у ЦПК

Зокрема, його російська компанія АТ "ЭНА" виробляє насоси для суднобудування та ядерної енергетики. Серед її клієнтів – російський виробник підводних атомних човнів ВО "Севмаш", а також підприємства "Северная верфь" та "Адмиралтейские верфи", які будують військові кораблі та судна тилового забезпечення для ВМФ РФ.

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Як повідомлялося, у 2022 році Офіс генпрокурора заявив, що ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" закуповував деталі для будівництва вагонів у російських підприємств, пов'язаних з його акціонером з РФ, за завищеними цінами за наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.

У цій справі було арештовано 25% акцій заводу, які формально належать австрійській компанії Capital Management GmbH, вони передані в управління АРМА.