Попит на пальне на українських АЗС різко зріс: у Києві – до 50%

В Україні суттєво зріс попит на пальне на тлі тривалих відключень електроенергії та зниження температури повітря.

Зокрема, у столичному регіоні за останній тиждень (з 6 по 13 січня) продажі пального збільшилися на понад 50%, а загалом по країні – на третину, повідомили галузевому виданню enkorr у мережі АМІС Energy.

"Спостерігаємо, що клієнти заправляють як автомобілі, так і каністри", – уточнивли в компанії.

Водночас серед причин зростання попиту у цій мережі називають не лише відключення електроенергії, а й повернення людей з відпусток.

На АЗС SOCAR також помітили значне збільшення продажів: у січні 2026 року продажі пального зросли на 20%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас директор мережі Ігор Орлов зауважує, що також суттєво зростають сегменти непаливних продажів – магазини при АЗК і зони кафе.

​"Клієнти все частіше звертаються до нас не лише за пальним, а й для вирішення критичних побутових потреб. Завдяки наявності бізнес-куточків і безперебійному електропостачанню відвідувачі мають змогу працювати, друкувати документи, заряджати гаджети й використовувати побутові прилади", – пояснив топменеджер.

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У мережі WOG також повідомили про збільшення кількості клієнтів через погодні умови та перебої зі світлом.

"Споживачі активно заправляють як баки автомобілів, так і каністри, готуючись до тривалих відключень", – повідомили у WOG.

У мережі ОККО підтвердили зростання попиту на пальне у Києві й області.

"Люди заправляють як у баки, так і в каністри. Станом на зараз пальне є в наявності у достатній кількості", – додали в компанії.

Як повідомлялося, раніше Міністерство енергетики визначило перелік заходів, спрямованих на стабільне забезпечення країни пальним в умовах воєнних ризиків. Зокрема йдеться про підготовку резервних логістичних маршрутів, взаємодію з міжнародними партнерами, посилення безпекових процедур та інші кроки.