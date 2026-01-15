В Україні запускають цифровий калькулятор для розрахунку адмінзбору

Уряд підтримав запуск пілотного проєкту, який дозволить розраховувати собівартість надання публічних послуг та створити єдину систему обчислення адміністративних зборів.

Про це повідомляє Мінцифри.

Як це працюватиме:

Для розрахунків на порталі "Дія" буде створено спеціальний цифровий калькулятор.

Працівники ЦНАПів та держорганів вноситимуть у систему дані про ресурси, витрачені на надання сервісу.

Калькулятор автоматично розраховуватиме собівартість за оновленою формулою.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Пілотний проєкт, який запускається на виконання Державної антикорупційної програми, охопить 18 популярних платних послуг. Серед них ‒ реєстрація шлюбу, оформлення паспортів, посвідчень водія, реєстрація місця проживання та інші.

"Ми проаналізуємо зібрані дані та підготуємо звіт для Уряду. Це дозволить запропонувати зміни до законодавства для визначення єдиної методики розрахунку адмінзбору, спираючись на реальні дані", ‒ зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, одним із головних пріоритетів Міністерства цифрової трансформації у 2026 році стане впровадження електронного суду з використанням штучного інтелекту для адміністративного судочинства, що покликано розвантажити судову систему.