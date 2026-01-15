Естонська Iute Group купила банк в Україні. Що відомо?

Естонська Iute Group придбала у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перехідний "ЮТЕ банк", створений на базі неплатоспроможного "РВС Банку".

Відповідну угоду у четвер підписали гендиректор Iute Group Тармо Сілд та директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай, повідомляє пресслужба установи.

Вона нагадала, що Iute Group стала переможцем конкурсу з виведення АТ "РВС Банку" з ринку. Загалом на конкурс надійшло три заявки від потенційних інвесторів, але пропозиція естонської групи найкраще відповідала принципу найменших витрат.

"Угода з Iute Group передбачала створення перехідного банку, його ліцензування, передачу активів і зобов’язань із подальшим продажем іноземному інвестору у вкрай стислі терміни", – зауважила Ольга Білай.

Після докапіталізації та адаптації банку до вимог НБУ повністю цифровий "ЮТЕ Банк" надаватиме основні банківські послуги для роздрібних клієнтів – депозити, кредити, платежі, операції з іноземною валютою, а також розрахунково-касові послуги.

Очолить "ЮТЕ Банк" Артур Муравицький – колишній заступник правління "Таскомбанку" та ексдиректор департаменту фінансового бізнесу ПАТ "Укрпошта".

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Своєю чергою у прессрелізі Iute Group зазначається, що завдяки укладеній угоді вона придбає банківську ліцензію, що належить перехідному банку, разом із частиною низькоризикових активів та зобов'язань за роздрібними депозитами "РВС-Банку" загальним обсягом приблизно 4 мільйони євро, які перейдуть до новоствореного "ЮТЕ Банку". Надалі він працюватиме під брендом IuteBank.

Зокрема, новий банк отримає активи, що переважно складаються з державних облігацій та готівки, тоді як кредитний портфель та пов'язані з ним ризики до периметру угоди не увійшли, як і мережа фізичних відділень "РВС Банку". Водночас, до нового банку, як очікується, перейдуть приблизно 13 000 роздрібних клієнтів разом з їхніми рахунками та депозитами.

Угоду профінансують за рахунок власних коштів групи. За її результатами Iute Group очікує, що чистий збиток від українських банківських операцій у 2026 році не перевищить 3 мільйони євро.

"Створення повністю цифрового банку в Україні шляхом вибіркової передачі банківської ліцензії та низькоризикових активів дозволить нам розширити нашу екосистему", – зазначив генеральний директор Iute Group Тармо Сілд.

Він додав, що рішення про вихід на ринок України ґрунтується на впевненості в майбутньому країни та її інтеграції в європейський економічний простір.

Iute Group – естонська фінансова група (фінтех-компанія), заснована 2008 року в Таллінні Тармо Сілдом та Алларом Ніінепуу. Група працює на ринках Албанії, Болгарії, Молдови та Північної Македонії та спеціалізується на обслуговуванні фізичних осіб.

Як повідомлялося, Національний банк 4 листопада 2025 року ухвалив рішення про віднесення "РВС Банку" до категорії неплатоспроможних через незадовільний фінансовий стан, відсутність плану оздоровлення та продовженням здійснення ризикової діяльності. Після цього Фонд гарантування увів у банку тимчасове управління та почав пошук інвестора для вивдення його з ринку.

Кому належав "РВС Банк"

За даними самого банку, станом на 1 січня 2025 року, 99% акцій "РВС Банку" належало Олександру Стецюку, ще 1% – Катерині Демчак, доньці екснардепа Руслана Демчака, який певний час очлював наглядову раду банку. Станом на початок 2024 року, власником цього пакета акцій був вказаний сам Демчак.

"РВС Банк" було створено у 2015 році на базі неплатоспроможного "Омега Банку", викупленого у 2015 році ТОВ "Українською бізнес групою", основним власником якого на той час був Олександр Стецюк. Зараз він володіє акціями банку напряму, а його причетність до ТОВ "Українська бізнес група" у пресслужбі банку заперечують.

Втім, за даними програми журналістських розслідувань Наші гроші, Олександр Стецюк раніше був помічником нардепа Руслана Демчака, а також його сусідом. Своєю чергою у пресслужбі Демчака у 2015 році стверджували, що він вийшов зі складу акціонерів "Української бізнес групи" у 2011 році, а власником компанії став Олександр Стецюк.