США втретє відклали санкції проти іноземних активів російського "Лукойлу". Цього разу – до кінця зими

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США відтермінувало набуття чинності санкцій проти іноземного бізнесу російського "Лукойлу" до 28 лютого 2026 року.

Відповідна ліцензія №131В стосується операцій, пов'язаних переговорами та укладанням договорів про продаж активів "дочки" російського нафтового гіганта Lukoil International GmbH та підконтрольних їй компаній, повідомляється на сайті відомства.

При цьому зберігається необхідність отримувати окремий дозвіл від OFAC для кожної такої угоди. Водночас ліцензія не дозволяє переказ коштів до РФ та розблокування підсанкційних активів.

Lukoil International GmbH зі штаб-квартирою у Відні керує понад сотнею дочірніх структур у близько 50 країнах і включає трейдингову компанію Litasco з офісами у Женеві та Дубаї. Закордонні видобувні активи "Лукойлу" зосереджені у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Єгипті, ОАЕ та країнах Африки і забезпечують близько 5% сукупного видобутку. Серед ключових активів – частка 75% у родовищі West Qurna-2 в Іраку. До міжнародних активів "Лукойлу" також входить мережа понад 5 300 АЗС у 20 країнах, зокрема у США, та кілька нафтохімічних заводів у Європі.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Що відомо про продаж активів "Лукойл"?

Як повідомлялося, 23 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. Спочатку OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Одразу після цього "Лукойл" оголосив про продаж своїх міжнародних активів трейдеру Gunvor Group. Однак Мінфін США відмовився видати Gunvor ліцензію на придбання іноземних активів російського "Лукойлу" доки Росія не припинить війну в Україні, назвавши компанію-претендента "маріонеткою Кремля". Тим часом уряди низки країн вже готуються націоналізувати або взяти в управління активи компанії, щоб уникнути їх зупинки.

Згодом OFAC відклало запровадження санкцій проти міжнародного бізнесу "Лукойлу" до 13 грудня, а пізніше – до 17 січня 2026 року.

Окремо OFAC надало дозвіл на завершення операцій з активами "Лукойлу" у Болгарії, а також відтермінувало набуття чинності санкцій проти роздрібного бізнесу АЗС "Лукойлу" за кордоном до 29 квітня 2026 року. Водночас США звільнили від необхідності дотримуватися санкцій проєкти, пов’язані з експортом нафти з Казахстану через Росію.

Якщо знайти нового покупця не вдасться, "Лукойл" може втратити закордонні активи вартістю близько 14 мільярдів євро, за оцінками Financial Times. Власники "Лукойлу" вже готуються до можливості того, що їхні активи можуть просто забрати, повідомляють джерела FT. Втім, наразі тривають переговори щодо їх продажу з низкою компаній, в тому числі із США.