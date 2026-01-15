Заборона соцмереж для підлітків: в Австралії за місяць заблокували 5 мільйонів акаунтів

Компанії соціальних мереж сумарно деактивували майже п’ять мільйонів акаунтів, які належали австралійським підліткам, лише за місяць після набуття чинності першою у світі забороною для користувачів молодше 16 років.

Про це повідомив національний інтернет-регулятор, інформує Reuters.

Комісар із електронної безпеки Джулі Інман Грант заявила, що платформи видалили близько 4,7 млн акаунтів неповнолітніх, виконуючи закон, який діє з 10 грудня. Частина компаній почала блокувати відповідні акаунти ще до офіційного дедлайну.

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Ці дані ‒ перша офіційна статистика щодо дотримання вимог і свідчення того, що платформи активно реагують на нове регулювання, яке передбачає штрафи до 49,5 млн австралійських доларів ($33 млн США) за невиконання. Діти та їхні батьки при цьому не несуть відповідальності.

Кількість заблокованих акаунтів значно перевищує прогнозовані оцінки й відповідає більш ніж двом профілям на кожного австралійця віком від 10 до 16 років. Meta раніше повідомила про видалення близько 550 тис. акаунтів неповнолітніх користувачів з Instagram, Facebook і Threads.

Вікове обмеження також поширюється на акаунти Google, YouTube, TikTok, Snapchat та X (колишній Twitter). Reddit заявив, що виконує вимоги, але водночас оскаржує заборону в суді. Уряд підтвердив, що захищатиме новий закон.

"Очевидно, що регуляторні рекомендації eSafety та взаємодія з платформами вже дають значні результати", – зазначила комісар Джулі Інман Грант.

Водночас вона підкреслила, що частина акаунтів неповнолітніх усе ще активні, а тому зарано говорити про повне дотримання вимог. Усі компанії, на які поширюється заборона, запевнили, що виконуватимуть її.

Деякі невеликі соціальні застосунки зафіксували сплеск завантажень в Австралії перед запуском заборони, але eSafety заявила, що уважно відстежує ці "міграційні тенденції". Початкові піки завантажень не переросли у стабільне використання.

Як повідомлялося, відповідно до нового закону, соціальні мережі в штаті Нью-Йорк, які використовують нескінченну стрічку, автоматичне відтворення чи алгоритмічне подання контенту, зобов’язані розміщувати попередження про можливий негативний вплив на психічне здоров’я підлітків.

Документ охоплює платформи, що надають "звикальні контентні стрічки", автоматичний програвач або безкінечне прокручування, і регулює діяльність сервісів, які працюють повністю або частково на території штату. Водночас закон не поширюється на користувачів, які перебувають за межами Нью-Йорка.