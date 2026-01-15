Служба зайнятості від початку повномасштабної війни працевлаштувала майже 150 тисяч переселенців

Від початку повномасштабної війни до Державної служби зайнятості звернулися майже 280 тис. внутрішньо переміщених осіб, 147 тис. із них було працевлаштовано.

Як повідомили в Службі, впродовж минулого року до неї звернулося 97,5 тис. людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Найчастіше спеціалісти центрів зайнятості працюють із ними в Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Клієнти з числа переселенців у цих регіонах складають більше третини від загальної кількості по всій Україні.

Завдяки Службі зайнятості торік роботу отримали 42,5 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Навчання для переселенців

Професійне навчання проходили 7,9 тис. людей, а ваучерами для навчання скористалося 5,4 тис. переселенців.

Для опанування нових навичок найчастіше обирали напрямки психології, водіння, медсестринства, а також соціальної роботи та кулінарію.

Надання грантів

Окрім того, для пересленців було надано 1,3 тис. мікрогрантів для створення або розширення власного бізнесу та 173 гранти.

Найпопулярнішими напрямками власного бізнесу є діяльність ресторанів, перукарень та салонів краси, а також роздрібна торгівля.

Громадські роботи

До громадських робіт минулого року було залучено 2,3 тис. внутрішньо переміщених осіб, до суспільно-корисних – направлено 22,3 тис.

Найпопулярнішими такими заняттями торік стали: ремонтно-відновлювальні роботи, що виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності та надання допомоги населенню та особам із інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам.

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Як повідомлялося, наприкінці минулог року Кабінет Міністрів доручив використати арештовану нерухомість, передану за рішеннями судів в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Окрім того, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб.